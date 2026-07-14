Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πολιτικός ακρωτηριασμός της Κουμουνδούρου, με το κύμα φυγής των βουλευτών να λαμβάνει πλέον διαστάσεις Το ρεπορτάζ της στήλης «beast» επιβεβαιώνεται απόλυτα, καθώς οι μαζικές αποχωρήσεις αναδιατάσσουν κατά κάποιο τρόπο το πολιτικό σκηνικό.

Το παρασκήνιο αυτής της συντονισμένης εξόδου κλειδώθηκε σε μια άκρως απόρρητη συνάντηση, για την οποία η στήλη σας είχε ενημερώσει σήμερα το πρωί. Ήταν το περίφημο «ραντεβού των 12», το οποίο έλαβε χώρα σε γραφείο πέριξ της πλατείας Μαβίλη. Εκεί πάρθηκε η στρατηγική απόφαση οι βουλευτές να κρατήσουν τις έδρες τους και να μην παραιτηθούν από το κοινοβουλευτικό αξίωμα. Όπως εκμυστηρεύτηκε στη στήλη πρόσωπο που έχει ήδη δρομολογήσει την ανεξαρτητοποίησή του μέχρι την Παρασκευή, το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο: «Δεν πρόκειται να χαρίσουμε τις έδρες μας σε ανθρώπους που ελέγχονται από τον Παύλο Πολάκη και, δευτερευόντως, από τον Νίκο Παππά».

Τη σημερινή σκυτάλη των αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου και των ανεξαρτητοποιήσεων παίρνει αρχικά αύριο ο Χάρης Μαμουλάκης ο οποίος αν και είχε δεχθεί κρούση από τη Χαριλάου Τρικούπη για να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ , είχε επιλέξει από την πρώτη στιγμή να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Θα ακολουθήσουν οι Μίλτος Ζαμπάρας βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και η Καλλιόπη Βέττα βουλευτής Κοζάνης που προκαλεί μία μικρή έκπληξη ,καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει έντονες φήμες που την ήθελαν, τελικά, να επανεξετάζει τη στάση της και να παραμένει στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, την πρόθεσή της να ανεξαρτητοποιηθεί αύριο έχει εκφράσει σύμφωνα με πηγές και η Πόπη Τσαπανίδου.

Η βουλευτής Επικρατείας είχε την αρχική πρόθεση να παραιτηθεί από το αξίωμά της. Μια τέτοια κίνηση, όμως, θα άνοιγε αυτόματα τον δρόμο στον Στέφανο Κασσελάκη να καταλάβει τη θέση της στα έδρανα της Βουλής, προκαλώντας ένα ανεξέλεγκτο πολιτικό ντόμινο. Προκειμένου να αποτραπεί αυτό το σενάριο, η κυρία Τσαπανίδου επέλεξε τελικά την οδό της ανεξαρτητοποίησης.