Ένα περιστατικό στη Λήμνο έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς λουόμενος που έκανε SUP (Stand Up Paddle) βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους 250 ευρώ από το Λιμενικό, επειδή δεν τηρούσε βασικό κανόνα ασφαλείας.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο άνδρας έκανε SUP στα ανοιχτά της θάλασσας όταν εντοπίστηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Οι λιμενικοί τού ζήτησαν να επιστρέψει στην ακτή και προχώρησαν στη βεβαίωση της παράβασης.

Όπως αναφέρεται, ο χειριστής της σανίδας δεν φορούσε το προβλεπόμενο ατομικό σωσίβιο, το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό εξοπλισμό για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρήση σωσιβίου δεν αποτελεί σύσταση αλλά υποχρέωση και η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου.

Οι βασικοί κανόνες για το SUP στην Ελλάδα

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για όσους επιλέγουν να κάνουν SUP στις ελληνικές θάλασσες.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι: