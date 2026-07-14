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H γλώσσα του σώματος

Καλημέρα σε όλους. Το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου το θερμόμετρο στο Παρίσι έδειχνε 34 βαθμούς. Όλα ήταν έτοιμα για την υποδοχή των δεκάδων ηγετών που θα περνούσαν το κατώφλι του επιβλητικού «Μεγάρου των Απομάχων» – Hotel des Invalides, γαλλιστί, όπου θα γινόταν άλλη μια συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία. Κι ενώ «ο Θεός έβραζε τον τόπο», ο Εμανουέλ Μακρόν άνετος υποδεχόταν έναν έναν τους ηγέτες και τους καλωσόριζε, φορώντας την απαραίτητη «στολή» σε τέτοιες περιστάσεις, το κοστούμι του.

Όταν έφτασε ο Έλληνας πρωθυπουργός, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν αντάλλαξαν μια τυπική χειραψία αλλά έναν θερμό εναγκαλισμό. Είχαν μια άνεση στην επικοινωνία και το έδειχνε αυτό και η γλώσσα του σώματος.

Κι ενώ όλοι έλιωναν στην κυριολεξία από τη ζέστη, Μητσοτάκης και Μακρόν είχαν έναν σύντομο διάλογο με τον πρωθυπουργό να δείχνει στον Γάλλο πρόεδρο το επιβλητικό κτίριο εντυπωσιασμένος.

Ποδοσφαιρική χροιά είχε η υποδοχή του απερχόμενου στις 20 Ιουλίου από την Ντάουνινγκ Στριτ, Κιρ Στάρμερ, με τους δημοσιογράφους να ρωτάνε αν πιστεύουν ότι οι δυο ημιτελικοί του μουντιάλ θα οδηγήσουν σε έναν ευρωπαϊκό τελικό με τη Γαλλία και την Αγγλία να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Τι απάντησαν δεν ξέρω, αλλά οι χώρες τους πλέον ανήκουν στις υπερδυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σε ανοιχτή γραμμή για το πακέτο της ΔΕΘ

Επιστρέφω στο εσωτερικό, όπου συνεχίζονται οι ετοιμασίες στο Μέγαρο Μαξίμου για τη φετινή ΔΕΘ. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο, έχουν ανοικτή γραμμή με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που εποπτεύει και τα παραγωγικά υπουργεία και τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και ετοιμάζεται γενναίο πακέτο.

Η ατζέντα Μητσοτάκη για συνταξιούχους

Θα εστιάσω σήμερα μόνο στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους συνταξιούχους. Μου είπε καλή πηγή, στον απόηχο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, ότι το πακέτο της κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει: αυξήσεις στις συντάξεις, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και ελάφρυνση στην Εισφορά Αλληλεγγύης. Αυτά θα ανακοινωθούν φέτος και στη ΔΕΘ. Πιο συγκεκριμένα να σημειώσω, καθώς πήρα και διευκρινίσεις, η αύξηση των συντάξεων θα είναι κατά 2,6% από το 2027, από τις αρχές του νέου έτους θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά και θα προβλέπεται η χορήγηση πλήρους αύξησης για 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο. Σχετικά με την εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η κυβέρνηση εξετάζει την ελάφρυνση της εισφοράς η οποία επιβάλλεται σε 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ.

Τεκμήριο της αθωότητας α λα καρτ;

Για ποιους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας; Η ερώτηση προκύπτει αβίαστα από όσα βλέπουμε τελευταία να λέγονται για τους συλληφθέντες φερόμενους ως δράστες για την τραγωδία στη Marfin και τις παρεμβάσεις όπως αυτή του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, που έθεσε το θέμα. Φαίνεται, βέβαια, μια επιλεκτική θα έλεγα ευαισθησία ως προς το τεκμήριο της αθωότητας, όπως το έθεσε και ο Παύλος Μαρινάκης, που αναρωτήθηκε ποιες παρεμβάσεις αντίστοιχες έχουν γίνει για βουλευτές και στελέχη της ΝΔ που διασύρονται ή όταν κατηγορείται ο πρωθυπουργός για παράδειγμα ότι «ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη ενός τραγικού δυστυχήματος». Όπως και να το κάνουμε, το τεκμήριο της αθωότητας, βασικός άξονας του δικαιϊκού συστήματός μας, ισχύει για όλους. Διαφορετικά καταλήγουμε σε μια α λα καρτ λογική που προκαλεί ερωτήματα για όσους ευαισθητοποιούνται κατά το δοκούν.

Η μάζωξη που δεν έγινε στης Τσαπανίδου και η απόφαση για ομαδική ανεξαρτητοποίηση

Όλα του ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα και τα παρασκήνια ακόμα δυσκολότερα τον τελευταίο καιρό για εμάς που κάνουμε ρεπορτάζ. Η στήλη σήμερα θα σας αποκαλύψει τις διεργασίες που κάνουν οι εναπομείναντες βουλευτές της Κουμουνδούρου και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτούς που πλέον ξεκάθαρα αποχαιρετούν το παλιό τους «σπίτι» και βάζουν πλώρη για τη Λεωφόρο Αμαλίας, εκεί όπου χτίζεται το νέο πολιτικό εγχείρημα. Γνωρίζω ότι χθες το βράδυ σε κεντρικό γραφείο των Αθηνών, το οποίο δεν θέλω να σας αποκαλύψω γιατί το υποσχέθηκα, συναντήθηκαν πρακτικά, κρατήστε το πρακτικά, δώδεκα βουλευτές που πρόκειται να ανεξαρτητοποιηθούν. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε μάζωξη στο σπίτι της Πόπης Τσαπανίδου, όμως επιλέχθηκε άλλος χώρος. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε η ανεξαρτητοποίηση και των δώδεκα, αν και οι δύο φλέρταραν με την παραίτηση, αλλά επικράτησε η φωνή που έλεγε ότι δεν θα παραδώσουμε τις έδρες μας στους ανθρώπους του Παύλου Πολάκη, που ήταν και κοινή συνισταμένη που κλείδωσε την απόφαση για ομαδική ανεξαρτητοποίηση. Πότε θα βγει, λοιπόν, ο «λευκός καπνός» των επίσημων ανακοινώσεων; Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ οι ανεξαρτητοποιήσεις θα έχουν γίνει και θα σκάσουν σαν βόμβα στην Κουμουνδούρου.

Η τρόικα Πολάκης – Παππάς – Δούρου

Και θα συνεχίσω με ΣΥΡΙΖΑ όπου σας έχω νεότερα για το θέμα της ηγεσίας. Μου είπε καλή πηγή ότι ίσως πάμε σε συλλογική ηγεσία. Τι σημαίνει αυτό; Μάλλον Ρένα Δούρου αύριο επικεφαλής της Κ.Ο. στην οποία επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης, αλλά αποχωρούν πολλοί βουλευτές –τουλάχιστον 10 με 12 όπως σας έγραψα χθες–, ο Κρητικός πολιτικός θα ηγηθεί μιας επιτροπής εκλογικού αγώνα ως πρόεδρος ουσιαστικά και ο Νίκος Παππάς ως γραμματέας του κόμματος. Στόχος να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και δεν κάνουν πίσω, κάτι που σημαίνει ότι θα βρεθούν απέναντι στον Αλ. Τσίπρα. Και όπως είπε η Ρένα Δούρου χθες, «υπάρχει ζωή στον ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς Τσίπρα».

Ο Αλέξης ρίχνει νερό στο κρασί του

Είπαμε εδώ και καιρό ότι ο Αλ. Τσίπρας είναι τελείως αλλαγμένος σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς εάν παρατηρήσει πολύ προσεκτικά τις απόψεις των κεντρικών στελεχών που είναι δίπλα του. Μου είπε πρόσωπο με γνώση του παρασκηνίου ότι «ρίχνει νερό στο κρασί του». Τι σημαίνει αυτό ρώτησα. Μου εξήγησε ότι, εάν δει κανείς τις τοποθετήσεις ορισμένων στελεχών, βλέπει ότι δεν είναι στη λογική «δώσ’ τα όλα», αλλά προσέχει πολύ τι υπόσχεται και τι υποστηρίζει για να μην θεωρηθεί λαϊκιστής. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι πρόσφατα ο τομεάρχης Οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ήταν συγκρατημένος στο ενδεχόμενο μείωσης των φόρων με άποψη πολύ τεχνοκρατική που υποστηρίζουν και ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος. Πριν από δυο εικοσιτετράωρα ο πρώην υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, ο θεωρητικός του νέου κόμματος της ΕΛΑΣ, είπε για τα ιδιωτικά ΑΕΙ ότι ναι μεν είναι αντίθετο το κόμμα, αλλά αφού υπάρχει η απόφαση του ΣτΕ, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και πρέπει να αξιολογηθεί η λειτουργία τους. Είδατε πόσο αλλάζουν οι άνθρωποι που άλλοτε υποστήριζαν ως κόμμα τη μη αναθεώρηση του άρθρου 16;

Ποδαρικό με Μουτζούρη

Και αφού αναφερθήκαμε στην ΕΛΑΣ, να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα που χθες έκανε την αρχή με περιοδείες στην περιφέρεια ως πρόεδρος του νέου κόμματος. Η αρχή έγινε στη Λέσβο και ποδαρικό τού έκανε ο δεξιός περιφερειάρχης Βορείου Αιγίου, Κώστας Μουτζούρης, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του με επίσκεψη στην Περιφέρεια. Μετά έκανε σύσκεψη με παραγωγικούς και αγροτικούς φορείς, ενώ είχε και σύσκεψη για τα αγροτικά, έχοντας μαζί του και τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμά Μόσχο, και το βράδυ μίλησε σε ανοικτή εκδήλωση. Να σας πω ότι η συνομιλία Τσίπρα – Μουτζούρη ήταν σε πολύ καλό κλίμα και να υπενθυμίσω πως ο Μουτζούρης είχε τον Αλέξη φοιτητή στο Μετσόβιο.

Οι προσκλήσεις του Προέδρου

Πυρετός προετοιμασιών επικρατεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την Επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η φετινή δεξίωση της 24ης Ιουλίου θα έχει ενδιαφέρον για το ποιοι θα παραστούν από τους πολιτικούς αρχηγούς, π.χ. από τον ΣΥΡΙΖΑ με το μπάχαλο που γίνεται ποιος θα βρεθεί στην Ηρώδου Αττικού για να εκπροσωπήσει το κόμμα. Θα είναι εκεί ο Αλ. Τσίπρας ή θα επιλέξει να μην πάει; Ο Αντώνης Σαμαράς θα παραστεί ή θα μείνει να ετοιμάζει το κόμμα; Πάντως ξέρω ότι οι καλεσμένοι θα είναι περισσότεροι από την περσινή χρονιά.

Υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία ο Βερελής, «μετακομίζει» ο Γάκης

Η Αιτωλοακαρνανία φαίνεται να μετατρέπεται σε ένα άκρως ενδιαφέρον πεδίο για εσωκομματικές καραμπόλες, πολιτικά «διαζύγια» και επιστροφές από το ένδοξο παρελθόν, όπως σας έχει ενημερώσει κατ’ επανάληψη η στήλη. Ένας φίλος ήρθε από τα παλιά για τη Χαριλάου Τρικούπη και άλλος ένας φαίνεται να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για άλλες πολιτείες. Ας πάρουμε τα πράγματα από την πρώτη είδηση που ακούει στο όνομα Χρήστος Βερελής. Ο πρώην υπουργός, ο οποίος βοηθάει στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ακούγεται εντόνως ότι θα είναι υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία, ένα μέρος που γνωρίζει απέξω και ανακατωτά. Ο ίδιος, αν και το σκέφτεται ακόμη αν θα είναι κατέβει με το πράσινο ψηφοδέλτιο, φαίνεται να το βλέπει θετικά προς ώρας. Από την άλλη ο γνωστός ορθοπεδικός, Βαγγέλης Γάκης, ο οποίος στο παρελθόν είχε αποχωρήσει με θόρυβο από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας τον τότε γραμματέα, Ανδρέα Σπυρόπουλο, φαίνεται να κοιτάζει προς άλλες κατευθύνσεις. Αν και επέστρεψε στις εσωκομματικές διαδικασίες για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Παύλου Γερουλάνου, έχει κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων με την ΕΛΑΣ. Η ηγεσία της Αμαλίας τον θέλει διακαώς για να ενισχύσει τη δική της δυναμική στην περιοχή, και όπως μαθαίνω, ο ίδιος το σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάρει την απόφαση και να «μετακομίσει» πολιτικά στη Λεωφόρο Αμαλίας.

Σκηνοθέτες, κάμεραμαν και βίντεο στο ΠΑΣΟΚ

Και επειδή ζούμε στην εποχή της εικόνας και των social media, η πολιτική δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω. Τα δελτία Τύπου προφανώς έχουν τον ρόλο τους στην επικοινωνία, αλλά πλέον σε περίοπτη θέση μπαίνουν τα μικρόφωνα, οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας και το TikTok περιεχόμενο. Σε αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να κάνει το δικό του format άλμα, στήνοντας ένα μόνιμο στούντιο για vidcasts. Η αλήθεια είναι πως η ιδέα δεν είναι χθεσινή. Είχε πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων αρκετά χρόνια πριν, επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Τότε, όμως, οι συνθήκες δεν είχαν ωριμάσει και το project δεν ευοδώθηκε. Οι «αρχιτέκτονες» και υπεύθυνοι για την υλοποίησή του είναι δύο έμπειρα στελέχη: ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, και ο Δημήτρης Κατσικάρης. Το ποδαρικό στο πρώτο επεισόδιο το έκαναν ο Παύλος Χρηστίδης με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, ενώ η συνέχεια, όπως μαθαίνω, θα έχει γυναικείο άρωμα, καθώς καλεσμένες θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου μαζί με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου, Όλγα Σπυριδάκη. Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει το ραντεβού με τους χρήστες των social media να είναι σταθερό, με τις συνεντεύξεις να μεταδίδονται μία φορά την εβδομάδα, ενώ δεν θα φιλοξενεί μόνο κομματικά στελέχη, αλλά θα κάτσουν και στο τραπέζι πρόσωπα εκτός ενεργού πολιτικής, όπως πανεπιστημιακοί και αναλυτές.

Η Βρεττού και το φλερτ με την ΕΛΑΣ

Και να μείνω στο ΠΑΣΟΚ, καθώς μου λένε ότι ένα πρόσωπο από τα κεντρικά στη νεολαία παλαιότερα, η καρδιολόγος του Αττικόν, Ρόζα Βρεττού, συζητείται για μετακίνηση στην ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα. Η Ρ. Βρεττού, που είχε στηρίξει Παύλο Γερουλάνο στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές και ήταν υποψήφια βουλευτής και ευρωβουλευτής, φέρεται να δέχτηκε κρούση να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει θετικό σήμα. Μου λένε ότι στο ΠΑΣΟΚ το άκουσαν και δεν τους άρεσε αυτή η πληροφορία, αλλά όπως μου είπε και πρόσωπο που ξέρει δεν είναι η μόνη δυσαρεστημένη από την προεδρία Ανδρουλάκη. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Για να δούμε.

Η επένδυση 20 εκατ. ευρώ από τον προμηθευτή των ΚΨΜ

Πολλοί γνώρισαν την Οικογένεια Στεργίου από τα προϊόντα της στα ΚΨΜ του στρατού, όμως η εταιρεία έχει πλέον αφήσει πίσω της την εικόνα ενός απλού προμηθευτή και εξελίσσεται σε σημαντικό βιομηχανικό παίκτη της αρτοποιίας. Η επένδυση που ολοκλήρωσε στον Αυλώνα Αττικής δείχνει και το μέγεθος των φιλοδοξιών της. Ο Στεργίου έβαλε περισσότερα από 20,3 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, στη θέση «Μανάρια Αποστόλου ή Τσούμπα» του Δήμου Ωρωπού. Η επένδυση ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2024 και πλέον πιστοποιήθηκε επίσημα η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της από το υπουργείο Ανάπτυξης. Να σας πω ότι η νέα μονάδα διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 4.000 κιλών ψωμιού την ώρα, με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό ισχύος περίπου 2.470 kW. Από το συνολικό κόστος, τα 7,2 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν από ίδια κεφάλαια και τα 13,1 εκατ. ευρώ από ομολογιακό τραπεζικό δάνειο. Η εταιρεία εξασφάλισε φορολογική απαλλαγή ύψους 4,06 εκατ. ευρώ, ίση με το 20% της επένδυσης.

Επενδύσεις 217 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία για τον Όλυμπο

Στα 217 εκατ. ευρώ αθροίζω το ποσό που ξόδεψε συνολικά στη Ρουμανία, στα χρόνια παρουσίας του στη χώρα, ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη μέσω της Olympus Foods Romania. Η Olympus Foods Romania έχει εξελιχθεί σε ηγετική δύναμη στη συλλογή γάλακτος στη ρουμανική αγορά, ενώ η παραγωγική μονάδα της χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη και τεχνολογικά πιο προηγμένη γαλακτοβιομηχανία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η οικογένεια Σαράντη έχει χτίσει σταδιακά στη Ρουμανία έναν από τους βασικότερους πυλώνες της εκτός Ελλάδας δραστηριότητάς της, επενδύοντας όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στη βιωσιμότητα, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Γιατί πάγωσε το project με τα ηλεκτρικά ταξί

Στον πάγο μαθαίνω ότι έχει μπει, τουλάχιστον προσωρινά, η αγορά ηλεκτρικών ταξί, όχι επειδή χάθηκε το ενδιαφέρον των επαγγελματιών, αλλά επειδή όλοι περιμένουν την επιδότηση που έχει προαναγγελθεί και ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί. Η προσδοκία για ενίσχυση έως 20.000 ευρώ ανά όχημα έχει ουσιαστικά φρενάρει τις αγορές, καθώς ελάχιστοι οδηγοί θέλουν να δεσμεύσουν σήμερα κεφάλαια χωρίς να γνωρίζουν τους τελικούς όρους του προγράμματος. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλα τα νέα ταξί που θα ταξινομούνται θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Οι έντονες αντιδράσεις από τον κλάδο, όμως, οδήγησαν σε προσωρινή αναστολή της υποχρεωτικότητας, έως ότου παρουσιαστεί το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα στηρίξει την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων. Στην αγορά ακούγεται ότι η επιδότηση μπορεί να φτάνει τις 20.000 ευρώ και ενδεχομένως να έχει αναδρομική ισχύ από την αρχή του έτους. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση, δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα επιλέξιμα μοντέλα και δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων. Έτσι, οι υποψήφιοι αγοραστές παραμένουν σε στάση αναμονής. Η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Κατάρρευση των εκπτώσεων στα σούπερ μάρκετ

Αισθητά λιγότερες ήταν οι εκπτώσεις που συνάντησαν οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς οι βιομηχανίες περιόρισαν σημαντικά την προωθητική τους δραστηριότητα. Και αυτό σε μία περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και οι προσφορές αποτελούν βασικό κριτήριο για την επιλογή προϊόντων. Η ένταση των εκπτώσεων στα επώνυμα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα υποχώρησε στο 40,3%, από 44,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για πτώση 4,1 ποσοστιαίων μονάδων, η οποία δείχνει ότι μικρότερο μέρος των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε μέσα από εκπτώσεις, προσφορές και προωθητικά προγράμματα. Η μεγαλύτερη προωθητική δραστηριότητα εξακολουθεί να εντοπίζεται στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς. Ωστόσο, ακόμα και εκεί καταγράφεται ισχυρή υποχώρηση. Στις κατηγορίες Health & Beauty η προωθητική ένταση περιορίστηκε στο 49,7%, από 55% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο Λευτέρης Λαζάρου και η σύμπραξη με τη Σουρωτή του Σαββίδη

Μία συνεργασία με γαστρονομικό αποτύπωμα ενεργοποιεί η Σουρωτή, καθώς κατά πληροφορίες μου η εταιρεία που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ομίλου Ιβάν Σαββίδη έχει επιλέξει τον Λευτέρη Λαζάρου ως ambassador του ιστορικού φυσικού μεταλλικού νερού. Ο Λαζάρου θα είναι το πρόσωπο σε επικοινωνιακές ενέργειες, παρουσιάσεις και δράσεις που θα συνδέουν τη Σουρωτή με το ελληνικό τραπέζι και τη σύγχρονη εστίαση. Η επιλογή του δείχνει ότι η εταιρεία επιδιώκει μία πιο στοχευμένη τοποθέτηση, καθώς ο Λευτέρης Λαζάρου γίνεται ουσιαστικά το πρόσωπο που θα επιχειρήσει να επανασυστήσει το προϊόν μέσα από την υψηλή γαστρονομία.

Τι θα εξηγήσει ο Βακάκης στους μετόχους της Jumbo

Την Τετάρτη η Jumbo έχει γενική συνέλευση και ο Απόστολος Βακάκης θα βρεθεί απέναντι στους μετόχους σε μία συγκυρία που μόνο άνετη δεν είναι. Η μετοχή καταγράφει απώλειες 19% από την αρχή του 2026. Την ίδια ίδια ώρα το αμερικανικό fund The Capital Group περιόρισε τη συμμετοχή του κάτω από το όριο του 5%, στο 4,99%, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι ένας από τους ισχυρούς θεσμικούς επενδυτές μειώνει την έκθεσή του στην Jumbo. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα πει ο Βακάκης για την πίεση στη μετοχή, τις προοπτικές της εταιρείας και το κατά πόσο η αποχώρηση του fund αποτελεί μεμονωμένη κίνηση ή ένδειξη ευρύτερης δυσπιστίας. Στην αγορά υπάρχουν ήδη κάποιοι που ποντάρουν σε τεχνική αντίδραση. Πριν από αυτήν, όμως, οι μέτοχοι μάλλον περιμένουν εξηγήσεις.

Ο αδερφός του Μακρόν στην Τζια

Μια απρόσμενη επίσκεψη για πολλούς έλαβε χώρα στην Τζια, καθώς άνθρωποι του νησιού με ενημερώνουν ότι ο Λοράν Μακρόν, διακεκριμένος καρδιολόγος και αδελφός του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε στο νησί. Ο ίδιος φαίνεται πως διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με το νησί των Κυκλάδων, το οποίο έχει επιλέξει ως προσωπικό του καταφύγιο, μακριά από τη δημοσιότητα και τον θόρυβο της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Σεμνός, προσηνής και χαμηλών τόνων, ο αδελφός του Γάλλου Προέδρου έδειξε ότι κρατά ξεκάθαρες αποστάσεις από την πολιτική, παραμένοντας προσηλωμένος στην καρδιολογία και στις ήσυχες αποδράσεις του στο νησί.