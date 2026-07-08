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Στα πόστα τους στις 17 Αυγούστου

Καλημέρα σε όλους. Ο πρωθυπουργός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, το 2027. Όμως, αυτά που μαθαίνω δείχνουν ότι κάποιοι, ακόμα και εντός της κυβέρνησης, προετοιμάζονται για παν ενδεχόμενο. Σε τουλάχιστον δύο υπουργεία μου είπαν ότι οι υπουργοί ζήτησαν από τους συνεργάτες τους να έχουν πάρει την άδειά τους και να είναι πίσω στα πόστα τους στις 17 Αυγούστου. Με απλά λόγια, η προετοιμασία για τη ΔΕΘ είναι μεν μέσα στις προτεραιότητες των υπουργών, αλλά οι πρόωρες κάλπες είναι η πρώτη τους έγνοια. Άλλωστε, όπως μου είπε κάποιος, ο πρωθυπουργός διατηρεί πάντα το δικαίωμα του αιφνιδιασμού.

Κλίμα πόλωσης

Διολισθαίνει η πολιτική σκηνή της χώρας σε ένα κλίμα αρκετά πολωτικό και τοξικό που όμοιό της δεν έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια με πρωτοφανείς κατηγορίες, αστήριχτες βέβαια, για χρηματισμό πολιτικών. «Δεν θα είναι καλό για το πολιτικό σύστημα συνολικά, εάν πάμε έτσι σε εκλογές», έλεγε στη στήλη έμπειρος πολιτικός.

Η σχέση Τσίπρα με Βενεζουέλα

Θα ξεκινήσω με αυτή την ιστορία περί χρηματισμών. Το πρώτο χτύπημα ήρθε από τον σύμβουλο του πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής, Ιάσονα Πιπίνη, που άφησε αιχμές για τη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με το καθεστώς της Βενεζουέλας. Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική», ο Πιπίνης διερωτήθηκε τι συνδέει τελικά τον Τσίπρα με τον Μαδούρο και κατά τον ίδιο υπάρχει ένα καίριο ερώτημα. «Ο κ. Αλέξης Τσίπρας δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα αν έχει πάρει χρήματα από το καθεστώς της Βενεζουέλας». Για χρηματισμούς μίλησε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, όταν είπε στο Action 24 ότι κάποιοι χρηματίστηκαν και άλλαξαν οι ποινικοί κώδικες λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση του Τσίπρα το καλοκαίρι του 2019. Όλη αυτή η συζήτηση έρχεται να προστεθεί στα όσα ακούστηκαν προ εβδομάδων και ακούγονται σε κάποιους κύκλους, επιχειρηματικούς και πολιτικούς, για το ποιοι στηρίζουν το κόμμα Τσίπρα.

Οι επιχειρηματίες και ο Σαμαράς

Ε, από αυτή την κριτική δεν έχει βγει εκτός κάδρου και ο Αντώνης Σαμαράς. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει και ρίχνουν σχόλια στην πιάτσα, κυρίως στο παρασκήνιο, διάφοροι παράγοντες της ΝΔ, ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που στηρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά. Και θέτουν το ερώτημα: «πού τα βρίσκει τα χρήματα να κάνει κόμμα ο Σαμαράς». Από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού γελάνε και λένε ότι αυτά είναι αστειότητες και μάλιστα ορισμένοι συνομιλητές του ειρωνεύονται και λένε ότι υπάρχουν 2-3 επιχειρηματίες, άποψη που διατυπώνεται για τρολάρισμα όσων διακινούν, «γελοιότητες», όπως λένε.

Οι ψίθυροι για Σαμαρά, Λατινοπούλου

Φτάνουν διάφοροι ψίθυροι στα αυτιά μου για «γάμο» του Αντώνη Σαμαρά με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η θεωρία που κυκλοφορεί υπογείως θέλει στελέχη που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό να έχουν ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με τη Φωνή Λογικής. Η λογική πίσω από το σενάριο αυτό στηρίζεται στο αν η Αφροδίτη Λατινοπούλου δει τις δημοσκοπήσεις της να ζορίζονται γύρω από το κρίσιμο όριο του 3%, μια κοινή κάθοδος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας και για τις δύο πλευρές, ανεβάζοντας τα ποσοστά. Και είπα να το ψάξω ενδελεχώς, αφού και η ίδια η Λατινοπούλου έσπευσε πρόσφατα, με δημόσιες τοποθετήσεις της, να κλείσει την πόρτα, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας ή ακόμα και διαύλων επικοινωνίας με τον πρώην πρωθυπουργό. Πάμε όμως στην αντίπερα όχθη και στον στενό κύκλο του Αντώνη Σαμαρά όπου αντιμετωπίζουν τα σενάρια αυτά ως «όνειρα θερινής νυκτός». Οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά λένε ότι ένα σημαντικό κομμάτι στελεχών που το προηγούμενο διάστημα είχε βρει στέγη στη Φωνή Λογικής έχει ήδη «μετακομίσει» προς τις δυνάμεις του πρώην πρωθυπουργού. Και αναφέρουν ότι πρόκειται για στελέχη που ανήκαν ανέκαθεν στον στενό κύκλο επιρροής του Σαμαρά, είχαν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια και τώρα επέλεξαν τον φυσικό τους «επαναπατρισμό». Άρα οι έντονοι ψίθυροι είναι απλώς σενάρια τα οποία δεν στέκουν, όπως αναφέρουν και οι δύο πλευρές.

Τα ασημικά της Κουμουνδούρου

Αφού αναφέρομαι στα οικονομικά και σε χρηματισμούς, δεν μπορώ να μην σταθώ και σε όσα λέγονται για τα ασημικά της Κουμουνδούρου. Εκεί εξελίσσεται άλλη συζήτηση που έχει σχέση με το τι θα γίνει την επόμενη μέρα της αποχώρησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα οικονομικά του κόμματος. «Ποιος θα πάρει την προίκα;», ρωτούσε γελώντας ένα στέλεχος με μακρά διαδρομή. Και μάλιστα αυτή τη συζήτηση την ενισχύουν πληροφορίες για τη μάχη στο παρασκήνιο σχετικά με την προίκα του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι, εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λαμβάνει ακόμα αρκετά χρήματα και βέβαια την εκλογική επιχορήγηση, κάτι που δεν έχει η ΕΛΑΣ και γι’ αυτό γίνεται και η συζήτηση που σας ανέφερα πιο πάνω, για το ποιος ή ποιοι πληρώνουν το κόμμα.

Ελάτε μαζί μας, υπάρχει χρήμα

Σε αυτή τη βάση έμαθα ότι ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε σε παράγοντα της Νέας Αριστεράς ότι η καλύτερη εξέλιξη για αυτούς είναι να συμμαχήσουν, διότι υπάρχει χρήμα, μέσω της κρατικής επιχορήγησης που τους διευκολύνει την πολιτική δραστηριότητα. «Ελάτε μαζί μας, υπάρχει χρήμα», ήταν η χαρακτηριστική φράση, αλλά θετικό νεύμα δεν υπάρχει.

Ο Πολάκης στην Κουμουνδούρου

Και λόγω της αναφοράς στον ΣΥΡΙΖΑ να σας πω ότι ο Παύλος Πολάκης ετοιμάζεται να κάνει ηγετική εμφάνιση στην συνεδρίαση της ΚΕ το Σάββατο. Θα ζητήσει ευθέως παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή αρχηγού από την ΚΟ και ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Μου λένε όμως ότι το Σάββατο θα έχουμε κύμα μαζικών παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών.

Πού θα πάει η Πούλου;

Η γνωστή φράση «ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα» φαίνεται πως ταιριάζει γάντι στο κόμμα των Δημοκρατών του Στέφανου Κασσελάκη. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, ο τελευταίος είναι τελευταία. Η Ραλλία Χρηστίδου μοιάζει να έχει μείνει ο μοναδικός πιστός σε ένα κόμμα που δεν ξέρουμε αύριο αν υπάρχει. Η αφορμή για τη νέα αυτή εσωστρέφεια δόθηκε με την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησης της Γιώτας Πούλου από το κόμμα, σφραγίζοντας ακόμα ένα διαζύγιο στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πού κατευθύνεται όμως η πρώην βουλευτής του Κασσελάκη; Οι πληροφορίες από τους διαδρόμους της Βουλής αναφέρουν ότι η ανεξάρτητη βουλευτής έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας και παρτίδες με τη Χαριλάου Τρικούπη. Αν και οι δύο πλευρές δεν έχουν καθίσει ακόμη επίσημα στο ίδιο τραπέζι, συζητήσεις έχουν υπάρξει. Και όπως μου είπε λακωνικά κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για το αν η Γιώτα Πούλου θα πορευτεί μαζί τους, «το θέμα δεν έχει λήξει».

Αντιπαράθεση με Μητσοτάκη

Μαθαίνω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έχει να κλείσει πολλές τρύπες και να διορθώσει αρρυθμίες, όπως για παράδειγμα αυτή προ ημερών από τον Γιάννη Σγουρό που θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές, σχετικά με τα όσα είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ετοιμάζεται για την «Ώρα του πρωθυπουργού». Την Παρασκευή, εκτός απρόοπτου λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Θα είναι μια ευκαιρία στον Νίκο Ανδρουλάκη να ψηλώσει λίγο σε μια χρονική συγκυρία που εμφανίζεται το κόμμα τρίτο, μετά την ΕΛΑΣ.

Το δείπνο των ηγετών

Και να πάω τώρα στην Άγκυρα, όπου βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και χθες το βράδυ παρακάθισε στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στους ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ενώ σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Μαθαίνω από την Άγκυρα ότι υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική αποστολή για το γεγονός ότι δεν δίνεται ακόμη πράσινο φως για F-35 στην Τουρκία και η προσπάθεια είναι να παγώσει το σχέδιο.

Μάχη για τις υποκλοπές

Σήμερα θα συνεδριάσει η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μετά από τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, για την κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη ώστε να δώσουν απαντήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση ετοιμάζεται για μάχη, καθώς δεν αποκλείεται η πλειοψηφία να απορρίψει τα αιτήματα. Το τι θα επικαλεστούν αυτή την φορά τα γαλάζια μέλη της επιτροπής αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν αποκλείεται πάντως, να ισχυριστούν ότι δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα και έτσι να αποφύγουν τα δύσκολα.

Park Radisson, Four Seasons και μία εμπλοκή

Πάμε σε μερικά τουριστικά. Όπως μου είπαν το Park Radisson στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας οδεύει προς 12ετή εκμίσθωση και όπως ακούγεται αυτό θα γίνει από εταιρεία συμφερόντων που ανήκει στους Γιάννη και Τίνα Δασκαλαντωνάκη – διαχείριση μεταξύ άλλων και του Grand Hyatt. Την ίδια ώρα εμπλοκή υπάρχει με την πισίνα και το εστιατόριο στο ξενοδοχείο του Γιώργου Σπανού (Domes Hotels & Resorts) στην οδό Μητροπόλεως. Πλέον τις απαγορεύει το υπουργείο Πολιτισμού. Όσοι πρόλαβαν πρόλαβαν. Στις 20 Ιουλίου μαθαίνω τοποθετείται το πολυαναμενόμενο άνοιγμα του Four Seasons στη Μύκονο.

Ο Καρνέσης της Ελινόιλ ξαναμπαίνει στα bulkers

Στην αγορά των dry bulk (ξηρού φορτίου) επιστρέφει, όπως μαθαίνω, ο καπετάνιος Σπύρος Καρνέσης της Ελινόιλ, μέσω του European Navigation Group, ανοίγοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στη στρατηγική διαφοροποίησης του ναυτιλιακού του βραχίονα. Ο όμιλος, που τα τελευταία χρόνια είχε ταυτιστεί κυρίως με τα δεξαμενόπλοια και πιο πρόσφατα με την είσοδο στα πλοία μεταφοράς αερίου, έκανε κίνηση επιστροφής στις ρίζες του, αποκτώντας το Capesize Frontier Garland, χωρητικότητας 181.480 dwt και κατασκευής 2011. Το πλοίο, που έχει ναυπηγηθεί στο ιαπωνικό Saijo Yard της Imabari Shipbuilding, μετονομάστηκε ήδη σε ElkaVassilios, ακολουθώντας την ονοματοδοσία «Elka» που χρησιμοποιεί ο όμιλος στον στόλο του. Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συναλλαγής δεν έγιναν γνωστές, με την εταιρεία να επικαλείται λόγους εμπιστευτικότητας. Να σας πω εδώ ότι η European Navigation δεν ξεκίνησε από τα tankers. Οι πρώτες της δραστηριότητες συνδέονταν με τα dry bulk και τα general cargo, προτού επεκταθεί δυναμικά στα crude και product tankers στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000, μέσα από ναυπηγικά προγράμματα στην Κροατία και αργότερα στη Νότια Κορέα.

Τι κοινό έχουν οι Γιαννακόπουλοι, το Χωριάτικο, τα Bread Factory και η Golden Age Capital

Το κοινό νήμα που συνδέει την οικογένεια Γιαννακόπουλου, η οποία πούλησε το Χωριάτικο, και τα Bread Factory στη Switz Group, με τη Golden Age Capital, είναι η έντονη κινητικότητα γύρω από την αγορά της αρτοποιίας, της εστίασης και των έτοιμων τροφίμων. Να σας πω εδώ ότι η Golden Age Capital, στην οποία συμμετέχει η Switz Group του Ινδού επιχειρηματία Ταιζούν Κορακιγουάλα, βλέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ελληνική αγορά τροφίμων. Άλλωστε, έχει ήδη χτίσει ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, περισσότερες από 20 εταιρείες, ενώ συμμετέχει και στην Optima Bank, που συνδέεται με τον όμιλο Βαρδινογιάννη. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος θα χτίσει την επόμενη μεγάλη πλατφόρμα στην ελληνική αγορά αρτοποιίας και γρήγορης εστίασης. Η Golden Age Capital που έχει ήδη εξαγοράσει τα σουβλάκια «Ο Πρόεδρος» και μία αλυσίδα φαρμακείων συμπράττοντας με τον Φουρλή, έχοντας τη στήριξη και την τεχνογνωσία της Switz, εμφανίζεται ως παίκτης που μπορεί να ενώσει κομμάτια μιας αγοράς που μέχρι σήμερα λειτουργούσε περισσότερο οικογενειακά και λιγότερο συγκεντρωτικά.

Ο μετασχηματισμός του «Γερμανού»

Κάτι αλλάζει στο μοντέλο του Γερμανού και της Cοsmote, και τα νούμερα του 2025 το δείχνουν καθαρά. Τα δύο δίκτυα κατέγραψαν σχεδόν 17,6 εκατ. συναλλαγές μέσα στη χρονιά, αριθμός μειωμένος κατά 5% σε σχέση με το 2024. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πελάτης απομακρύνεται από το brand. Σημαίνει ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αγοράζει. Κι αυτό γιατί την ίδια ώρα, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 8,6%, δείχνοντας ότι ένα σημαντικό κομμάτι της εμπορικής δραστηριότητας μεταφέρεται σταδιακά στο on line κανάλι. Η φυσική παρουσία εξακολουθεί να έχει βαρύτητα, ειδικά για υπηρεσίες, συμβόλαια, τεχνική υποστήριξη και πιο σύνθετες ανάγκες. Όμως η απλή αγορά συσκευών και προϊόντων τεχνολογίας περνά όλο και περισσότερο από την οθόνη. Η αγορά πίσω από την εξέλιξη αυτή βλέπει το αυτονόητο. Ότι ο Γερμανός μετασχηματίζεται από παραδοσιακό κατάστημα τεχνολογίας σε υβριδικό δίκτυο υπηρεσιών και πωλήσεων.

Τι γίνεται με τα έργα στο Ελληνικό

Στο Ελληνικό, πίσω από τις μπουλντόζες και τα εργοτάξια, το πραγματικό παιχνίδι παίζεται ήδη στις μισθώσεις. Και εκεί, όπως πληροφορούμαι, η Lamda Development έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρή βάση για τους δύο μεγάλους εμπορικούς προορισμούς που ετοιμάζει. Στο The Ellinikon Mall έχουν ήδη συμφωνηθεί Heads of Terms με μισθωτές για το 70% της συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας, ενώ στη Riviera Galleria το αντίστοιχο ποσοστό έχει φτάσει στο 76%. Τα νούμερα αυτά δεν είναι αμελητέα, καθώς δείχνουν ότι μεγάλα διεθνή brands βλέπουν το Ελληνικό ως αγορά με προοπτική και όχι απλώς ως ακόμη ένα εμπορικό project. Στη Riviera Galleria οι εργασίες σκυροδέτησης έχουν ολοκληρωθεί και πλέον το βάρος πέφτει στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και στη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων. Στο The Ellinikon Mall, η Τέρνα έχει αναλάβει την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού, με τις εργασίες να έχουν ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Το μετρό Θεσσαλονίκης και γιατί αλλάζει η σύμβαση για την Καλαμαριά

Κι ενώ όλοι κοιτούν την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά ως το επόμενο μεγάλο βήμα για την πόλη, στο παρασκήνιο τρέχουν οι τεχνικές λεπτομέρειες που κρίνουν αν το έργο θα λειτουργήσει χωρίς περιπέτειες. Η Ελληνικό Μετρό ενέκρινε την πρώτη τροποποίηση της σύμβασης με ανάδοχο την Άκτωρ, που αφορά τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, ασθενών ρευμάτων και ελέγχου της επέκτασης. Το κρίσιμο σημείο είναι η απόφαση να ανεξαρτητοποιηθούν δύο βασικά συστήματα της Καλαμαριάς από αυτά της βασικής γραμμής. Πρόκειται για το PRCS, δηλαδή το σύστημα τηλεχειρισμού και ελέγχου παροχής ισχύος, και το SMS, το σύστημα ασφαλείας και προστασίας. Η αιτία είναι ότι το λογισμικό του βασικού έργου, το GECimplicity v10, δεν υποστηρίζεται πλέον για νέες εφαρμογές, παρά μόνο για συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η επόμενη μέρα της ΕΤΑΝΑΠ

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το παρασκήνιο γύρω από την επόμενη μέρα της ιστορικής εταιρείας εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ, με τον δήμαρχο Αποκορώνου, Χαράλαμπο Κουκιανάκη, να σηκώνει «αντάρτικο» για να μην πέσει το δημοφιλές νερό Σαμαριά σε ξένα χέρια. Η παρέμβαση του Δήμου, μέσω ενός ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου, φέρνει τα πάνω κάτω στις ισορροπίες, καθώς ο δήμαρχος εξουσιοδοτήθηκε να βγει στη γύρα και να αναζητήσει κεφάλαια από Αποκορωνιώτες επιχειρηματίες και ιδιώτες. Στόχος δεν είναι άλλος από το να διερευνηθεί η εξαγορά του ποσοστού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, κρατώντας το εργοστάσιο του Στύλου υπό τοπικό έλεγχο. Η κίνηση αυτή προσπαθεί να βάλει στοπ στα σενάρια ότι «μνηστήρες» εκτός νησιού έχουν ήδη κυκλώσει την εταιρεία. Ο Δήμος που ανήκει στην περιφέρεια Χανίων, βάζει φρένο στα σενάρια αυτά, ζητώντας πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες και θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας στον Στύλο και τον ισχυρό δεσμό της ΕΤΑΝΑΠ με την τοπική κοινωνία. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα μοιραστεί τελικά η τράπουλα, με την Τράπεζα Χανίων να έχει ήδη ανοίξει τα χαρτιά της, ανακοινώνοντας την πώληση του 29% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει. Υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, της τάξεως του 32%, ανήκει στην ακτοπλοϊκή ΑΝΕΚ η οποία πλέον αποτελεί μέλος του πανίσχυρου ομίλου της Attica Group, ενώ ο «σκληρός πυρήνας» της διοίκησης, ο πρόεδρος της ΕΤΑΝΑΠ Μανώλης Αποστολάκης, ελέγχει το 14%, με το υπόλοιπο ποσοστό να βρίσκεται διασπαρμένο σε μικρομετόχους της περιοχής.

Σύμβουλο διοίκησης ψάχνει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Κίνηση οργανωτικής θωράκισης άκουσα ότι ψάχνει στην αγορά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς βγάζει στον αέρα διαγωνισμό για υπηρεσίες συμβούλου διοίκησης για την περίοδο 2026 έως 2027. Η σύμβαση δεν αφορά μία γενική υποστήριξη γραφείου, αλλά τη διαχείριση κρίσιμων σταδίων για τρεις μεγάλες διοργανώσεις του θεσμού. Ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα υποστηρίξει την υλοποίηση και το κλείσιμο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την προετοιμασία, υλοποίηση και ολοκλήρωση του 29ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, αλλά και την προετοιμασία του επόμενου Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Πρόκειται δηλαδή για ρόλο που ακουμπά στον πυρήνα της παραγωγικής μηχανής του οργανισμού. Οι άνθρωποί μου λένε ότι το Φεστιβάλ επιχειρεί να βάλει ακόμη πιο σφιχτό πλαίσιο στη διοικητική και επιχειρησιακή του λειτουργία, καθώς οι απαιτήσεις των διοργανώσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Με διεθνείς συμμετοχές, χρηματοδοτικά εργαλεία, παραδοτέα και χρονοδιαγράμματα, ο οργανισμός χρειάζεται πλέον όχι μόνο καλλιτεχνική ταυτότητα, αλλά και ισχυρό μηχανισμό διαχείρισης πίσω από τη σκηνή.