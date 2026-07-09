Η Βρισηίδα Ανδριώτου βρέθηκε στη Λίμνη Βουλιαγμένης, όπου πέρασε στιγμές χαλάρωσης κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες που κέρδισαν γρήγορα τις εντυπώσεις.

Η πρώην παίκτρια τηλεοπτικών reality και ιδιαίτερα δραστήρια influencer επέλεξε ένα καφέ μπικίνι και φωτογραφήθηκε τόσο μέσα στα νερά της λίμνης όσο και πάνω στα βράχια της περιοχής, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη εμφάνισή της.

Τα στιγμιότυπα που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προκάλεσαν έντονη αντίδραση από το κοινό της, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο αριθμό από likes και θετικά σχόλια.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου έγινε ευρύτερα γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στα «My Style Rocks» και «Survivor», ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παρουσία στα social media, όπου επικοινωνεί συχνά με τους χιλιάδες ακολούθους της.

Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο έχει βρεθεί και η προσωπική της ζωή, μετά τις δηλώσεις του πρώην συντρόφου της, Σπύρου Μαρτίκα, σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ τους.

Ο ίδιος είχε αναφέρει πρόσφατα ότι καταβάλλει προσπάθειες ώστε να επιστρέψει τα χρήματα που της οφείλει, ενώ παράλληλα εξέφρασε το παράπονό του για το γεγονός ότι δεν έχει τη δυνατότητα να βλέπει το κοινό τους κατοικίδιο.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Σπύρος Μαρτίκας δήλωσε: «Είναι αυτά που υποσχέθηκα και είχα μία μόνο επιθυμία: να βλέπω την Τόρι, το κοινό σκυλάκι που είχαμε δυόμισι χρόνια μαζί. Δεν ξαναείδα ποτέ την Τόρι. Γέννησε η Τόρι, δεν πήρα ούτε ένα θηλυκό, που ήταν κι αυτό προσωπική μου επιθυμία, και συνεχίζω να στηρίζω».