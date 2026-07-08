Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκαν τη σκηνή το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της πρώτης στο Θέατρο Άλσος, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μελλοντική τους καλλιτεχνική συνύπαρξη.

Η Δέσποινα Βανδή βρισκόταν στις κερκίδες για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα, όμως κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, ανέβηκε στο πλευρό της συναδέλφου της και πήρε το μικρόφωνο εν μέσω αποθέωσης από τους παρευρισκόμενους.

Οι δύο γυναίκες τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Αδιέξοδο», με τη Δέσποινα Βανδή να αναφέρει χαρακτηριστικά προς το κοινό για την επερχόμενη σύμπραξή τους:

«Πήρατε μία μικρή γεύση για τα προσεχώς».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ερμηνεύτριες πρόκειται να ξεκινήσουν τις κοινές τους εμφανίσεις στην αθηναϊκή νύχτα το ερχόμενο φθινόπωρο, με έδρα το νυχτερινό κέντρο ΝΟΧ.

Το αστείο με τις φωτογραφίες και τα δώρα στο καμαρίνι

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη σκηνή, η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε με χιούμορ σε έναν πρακτικό λόγο για τον οποίο περιμένει με ενδιαφέρον τη συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, εστιάζοντας στις κοινές φωτογραφίσεις τους. Όπως εξήγησε γελώντας, η συνάδελφός της δεν έχει προτίμηση σε καλό ή κακό προφίλ, γεγονός που θα επιτρέψει στην ίδια να κάθεται μόνιμα από την αριστερή πλευρά χωρίς να χρειάζονται αλλαγές θέσεων.

Πριν από την έναρξη του live, η Νατάσα Θεοδωρίδου δέχτηκε επισκέψεις και δώρα από θαυμαστές στο καμαρίνι της, ανάμεσα στα οποία ήταν μια ανθοδέσμη και ένα προσωπογραφικό σκίτσο.

«Αυτό είναι μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού. Είναι πολύ ωραίο να σε βλέπουν έτσι, ως έναν άνθρωπο χαρούμενο, με πλατύ χαμόγελο, με μεγάλα μάτια καθαρά και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό», δήλωσε η ίδια σχολιάζοντας τη ζωγραφιά που της προσέφεραν.