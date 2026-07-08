Εντάσεις με το παραμικρό καταγράφονται τον τελευταίο καιρό στη Βουλή με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σημερινή περίπτωση όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταφέρθηκε κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, με αφορμή τα γλυκά που κέρασε λόγω της ονομαστικής του εορτής.

Το περιστατικό συνέβη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου θα συζητούνταν και θα λαμβάνονταν αποφάσεις για μια σειρά από υποβληθέντα αιτήματα που αφορούσαν την υπόθεση των υποκλοπών και προέρχονταν από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όλα ξεκίνησαν αμέσως μετά την τοποθέτηση του προέδρου της εν λόγω Επιτροπής, Θανάση Μπούρα, ο οποίος περιέγραψε τη διαδικασία συζήτησης των αιτημάτων που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η πρόταση του κ. Μπούρα προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που ζήτησε τον λόγο ώστε η διαμαρτυρία της να αιτιολογηθεί με επιχειρήματα και να καταγραφεί στα πρακτικά. Την ίδια στιγμή, όμως, παρενέβη και ο κ. Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας μια μικρή παύση των εργασιών για να κεράσει τα μέλη της Επιτροπής για την ονομαστική του εορτή.

Η συγκεκριμένη κίνηση ήταν αρκετή για να προκαλέσει τη νέα έκρηξη της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο διάλογος που ακολούθησε έχει ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: Την ώρα που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη (σ.σ. αναφορικά με τις υποκλοπές), εσείς θέλετε να κεράσετε γλυκά για την εορτή σας;

Ξανθόπουλος: Μα, για όνομα του Θεού.

Κωνσταντοπούλου: Κάποιες φορές ζυγίζουμε τις στιγμές. Σημαντικές οι ευχές, αλλά την ώρα που πάει να γίνει κάτι πολύ χοντρό και σοβαρό εις βάρος της χώρας, πρέπει να ζυγίσουμε τι προέχει. Η ελάφρυνση του κλίματος δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και αυτό που εκπέμπει η Βουλή δεν πρέπει να είναι μια παρεΐστικη κατάσταση που όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε.