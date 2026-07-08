Ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα συνεργαστούν ξανά στον Παναθηναϊκό και στο περιθώριο του σεμιναρίου των προπονητών της Euroleague, το οποίο έγινε στο Telecom Center Athens, μίλησε ο ένας για τον άλλον.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν επί σειρά ετών στους «πράσινους» με τον Διαμαντίδη να είναι ο ηγέτης της ομάδας που σάρωνε τους τίτλους υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς, ο οποίος είχε μόνο καλά λόγια για τον παλαίμαχο άσο.

«Όταν περνάς τόσες ώρες κάθε μέρα με μια ομάδα, είναι φυσικό να αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση. Το σημαντικό είναι να σέβεται ο ένας για τον άλλον. Από εκεί και πέρα, όλα συνδέονται με τη φιλοσοφία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ως προπονητής, μπορεί να έχω τις ευθύνες μου, αλλά μου αρέσει να μιλάω στους παίκτες μου και να τους δείχνω την αγάπη και την εκτίμηση που νιώθω για εκείνους. Προσπαθώ να δημιουργώ την κατάλληλη ατμόσφαιρα, ώστε η ομάδα να λειτουργεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να πετυχαίνει καλά αποτελέσματα», ήταν τα λόγια του Ομπράντοβιτς, με τον Διαμαντίδη να αναφέρεται, στη συνέχεια, στον Σέρβο τεχνικό, λέγοντας τα εξής…

«Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από τα χρόνια που συνεργαστήκαμε. Είμαι χαρούμενος και περήφανος. Αυτό που ζήσαμε όταν κατακτήσαμε την EuroLeague ήταν κάτι μοναδικό. Όλη η πίεση, όλη η ένταση της χρονιάς εξαφανίστηκαν τη στιγμή που σηκώσαμε το τρόπαιο. Είχαμε δουλέψει σκληρά, είχαμε περάσει πολλά μαζί και στο τέλος τα καταφέραμε. Για έναν παίκτη ή έναν προπονητή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση από το να κατακτά την EuroLeague. Το πετύχαμε και ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι.

Η σχέση μας δεν ήταν ποτέ μια τυπική σχέση προπονητή και παίκτη. Αυτός ο άνθρωπος με έφερε στον Παναθηναϊκό, μου έδωσε όλα τα εφόδια για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και με βοήθησε να ζήσω μοναδικές εμπειρίες. Μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω δίπλα σε σπουδαίους παίκτες και να διεκδικήσω μεγάλους τίτλους. Ο ίδιος, αλλά και συνολικά ο Παναθηναϊκός, πίστεψαν σε μένα. Από την πλευρά μου, έδωσα το 100% του εαυτού μου. Έμεινα 12 χρόνια στον Παναθηναϊκό και τα περισσότερα από αυτά ήταν γεμάτα επιτυχίες. Ήμουν πραγματικά ευτυχισμένος.

Αγαπώ πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο. Τον αισθάνομαι σαν μέλος της οικογένειάς μου. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρα από τα παιχνίδια και όσα συμβαίνουν μέσα στη σεζόν, στο τέλος της ημέρας ξέρω ότι έχω έναν φίλο. Έναν άνθρωπο στον οποίο μπορώ να απευθυνθώ όποτε χρειαστώ κάτι και να ζητήσω τη συμβουλή ή τη βοήθειά του».

Τέλος, σχετικά με τη χαρακτηριστική φωτογραφία με την αγκαλιά τους στο Final Four της Euroleague το 2011, ο Ομπράντοβιτς είπε: «Οι φωτογραφίες πολλές φορές λένε περισσότερα από τα λόγια. Αν δει κανείς τη γλώσσα του σώματός μου και του Δημήτρη Διαμαντίδη εκείνη τη στιγμή, θα καταλάβει τα πάντα. Είναι μία από τις πιο όμορφες και πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου στον χώρο του μπάσκετ.

Από την πρώτη ημέρα που έγινα προπονητής, πίστευα ότι έπρεπε πάντα να βρίσκομαι δίπλα στους παίκτες μου και να τους βοηθώ σε κάθε επίπεδο. Παράλληλα, κι εγώ έμαθα πολλά από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα. Παίρνεις όλα αυτά τα μαθήματα και προσπαθείς να τα μεταφέρεις στους συνεργάτες σου και σε ολόκληρη την ομάδα.

Η επιτυχία δεν είναι έργο ενός ανθρώπου. Ο προπονητής γνωρίζει ότι πίσω του υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τον στηρίζουν: Οι συνεργάτες του, η διοίκηση, ο πρόεδρος, τα στελέχη του συλλόγου και όλοι όσοι εργάζονται καθημερινά για την ομάδα. Όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να έρθει η επιτυχία. Αυτός είναι ο λόγος που καταφέραμε όσα καταφέραμε».