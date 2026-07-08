Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και στους Μιλγουόκι Μπακς επικρατεί ενθουσιασμός για το νέο ξεκίνημα που θα γίνει, όπως αναφέρει το ESPN.

Ο Greek Freak έγραψε τη δική του ιστορία στους Μπακς οδηγώντας τους στην κατάκτηση του μοναδικού πρωταθλήματος της ιστορίας τους, οπότε θα περίμενε κανείς πως η αποχώρησή του θα είχε ρίξει σε… κατάθλιψη την ομάδα του Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με το ESPN, όμως, τα συναισθήματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς επικρατεί ενθουσιασμός ενόψει της επόμενης μέρας και ανακούφιση επειδή έκλεισε αυτό το θέμα και όλοι πλέον κοιτάζουν το μέλλον.

Οι άνθρωποι των Μπακς ξέρουν πως η ομάδα δεν θα είναι άμεσα ανταγωνιστική, δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα δηλαδή, παρ’ όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία για το πλάνο που υπάρχει.

Στο Μιλγουόκι κλείνουν οριστικά το κεφάλαιο Αντετοκούνμπο και αρχίζουν το χτίσιμο μιας νέας ομάδας, η οποία τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να κάνει ξανά πρωταθλητισμό, διεκδικώντας τίτλους.