Στις αμνηστίες που παρείχε ο Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνονταν και απονομές χάριτος σε εννέα μηχανικούς και τεχνικούς αυτοκινήτων, που αντιμετώπιζαν πρόστιμα εκατομμυρίων δολαρίων και ενδεχόμενη φυλάκιση λόγω παραβίασης του Νόμου για τον Καθαρό Αέρα.

Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς δείχνει ότι οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τους νόμους για το περιβάλλον, ώστε επιχειρηματίες να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους, χωρίς να πρέπει να συμμορφώνονται με τον νόμο.

Το CAR AND DRIVER έγραψε ότι ο Νόμος για τον Καθαρό Αέρα θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1963 και αφορά τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων.

Οι νόμοι που θεσπίστηκαν το 1953 και στις αρχές του 1970 απέδωσαν σε μεγάλο βαθμό, με αμερικανικές μεγαλουπόλεις, όπως το Λος Άντζελες, να βλέπουν το νέφος να εξαφανίζεται.

Ωστόσο, ο Νόμος για τον Καθαρό Αέρα ζημίωσε τις αυτοκινητοβιομηχανίες που παράγουν ακριβά αυτοκίνητα, καθώς έπρεπε να μειώσουν την απόδοσή τους, κίνηση που δεν ευχαρίστησε τους πελάτες τους.

Οι αμνηστίες λοιπόν του Τραμπ δείχνουν ότι οι ΗΠΑ θα καταργήσουν τα συστήματα ελέγχου για τη μείωση της ρύπανσης, όπως τα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ ή τα συστήματα ανακύκλωσης καυσαερίων, ή θα φροντίσουν να μην εφαρμόζεται πάντα ο νόμος.