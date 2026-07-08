Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, έκανε λόγο για μια «εξαιρετική εμπειρία», ενώ περιέγραψε τη συνάντηση των ηγετών ως «πολύ επιτυχημένη». Ωστόσο, η μεγαλύτερη εντύπωση προκλήθηκε όταν, αφού αναφέρθηκε στην «τεράστια αγάπη» που – όπως είπε – επικρατούσε στην αίθουσα και απάντησε σε ερωτήσεις για το Ιράν και τις αμυντικές δαπάνες, προχώρησε σε μια απρόσμενη σύγκριση του εαυτού του με τον Βλαντίμιρ Λένιν.

Trump: I would be the greatest communist in history. I'd be right up there with Lenin. You got free rent for the rest of your life. Would anybody like to have a free house? pic.twitter.com/sJZqxgwl65 — Acyn (@Acyn) July 8, 2026

Απαντώντας σε ερώτηση για τον κομμουνισμό, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην Ιστορία, θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις τσάμπα ενοίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες». Στη συνέχεια, πάντως, ξεκαθάρισε τη θέση του, λέγοντας: «Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή».