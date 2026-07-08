Η κόρη του Κωνσταντίνου Αργυρού, η Μιράντα, συμπλήρωσε έναν μήνα ζωής και η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους followers της μια νέα οικογενειακή στιγμή.

Η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη μικρή γιορτή που ετοίμασε για τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα από τη γέννηση της κόρης τους.

Η μικρή Μιράντα ήρθε στον κόσμο στις 8 Ιουνίου και αποτελεί το πρώτο παιδί του ζευγαριού, το οποίο πλέον απολαμβάνει τη νέα καθημερινότητα μαζί της.

Η τρυφερή ανάρτηση για τον πρώτο μήνα της Μιράντας

Στις εικόνες που ανέβασε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Αλεξάνδρα Νίκα έδειξε την τούρτα που ετοίμασε για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, αλλά και στιγμιότυπα με τη μικρή της κόρη.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Ένας μήνας που σε αγαπώ μωρό μου Mir».

Η αναφορά στο «Mir» τράβηξε το ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με το όνομα Μιράντα, που έχει γίνει γνωστό ότι θα πάρει η μικρή, προς τιμήν της μητέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Μιράντας Πατέρα.