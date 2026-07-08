Αλλαγή ιδιοκτησίας για την ΑΕΛ, με τις μετοχές της ΠΑΕ να μεταβιβάζονται από τον Αχιλλέα Νταβέλη στον Ζήση Στυλιανό, ο οποίος θα προσπαθήσει να την επαναφέρει άμεσα στη Stoiximan Super League.

Από τέλη Μαΐου, όταν η ομάδα υποβιβάστηκε στη Super League 2, ο Νταβέλης είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει και είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήθελε λεφτά για τις μετοχές, παρά μόνο να βρεθεί ο άνθρωπος που θα αναλάβει την ΠΑΕ με στόχο να επαναφέρει την ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών.

Αυτός ο άνθρωπος, τελικά, είναι ο Στυλιανός, στον οποίο περνάει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών καθώς την Τετάρτη (8/7) μπήκαν οι υπογραφές, με την ΑΕΛ να γυρίζει σελίδα.

Ο Νταβέλης είχε αγοράσει τις μετοχές της ΠΑΕ πριν τέσσερα χρόνια και κατάφερε να επαναφέρει τους «βυσσινί» στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο υποβιβασμός όμως δεν αποφεύχθηκε και το κλίμα είχε γίνει πολύ βαρύ, με συνέπεια να γίνουν ακόμη και επεισόδια έξω από το σπίτι του, τον Ιούνιο.