Έντονο κλίμα επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας στη Λάρισα, όταν πορεία φιλάθλων της ΑΕΛ κατέληξε έξω από την κατοικία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας.

Οι οπαδοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, φωνάζοντας συνθήματα σε βάρος του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ. Η ατμόσφαιρα παρέμεινε φορτισμένη για αρκετή ώρα, με την ένταση να είναι αισθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Στη συνέχεια όπως αναφέρει το τοπικό μέσο larissanet.gr, δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε επιχείρηση απώθησης των φιλάθλων, κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Από την πλευρά τους, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προχώρησαν σε καύση κάδων απορριμμάτων, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί περαιτέρω. Ακολούθησαν συμπλοκές μικρής έκτασης και κυνηγητό στους δρόμους του κέντρου της πόλης, με τα επεισόδια να μεταφέρονται μέχρι και την Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματισμοί ή συλλήψεις.

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