Μια τεράστια στροφή προς τον χρυσό βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχει προχωρήσει σε αγορές-ρεκόρ του πολύτιμου μετάλλου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας στις αγορές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα έχει εισαγάγει πάνω από 1.000 τόνους χρυσού μέσα στη φετινή χρονιά, με το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε να φτάνει τα 158,8 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στους πρώτους οκτώ μήνες.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν η Κίνα είχε δαπανήσει 96,5 δισεκατομμύρια δολάρια για 886 τόνους χρυσού σε ολόκληρο το 2025.

Γιατί η Κίνα γεμίζει τα αποθέματά της με χρυσό

Η μαζική αγορά χρυσού από την Κίνα συνδέεται με δύο βασικούς παράγοντες: την προσπάθεια διαφοροποίησης των αποθεμάτων και την αναζήτηση ασφάλειας σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας αλλά και ιδιώτες επενδυτές στρέφονται στον χρυσό καθώς αυξάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αποδόσεις άλλων εγχώριων επενδύσεων εμφανίζονται περιορισμένες.

Η Lisa Liu, διευθύντρια της Gold Mountains Asset Management, ανέφερε ότι τόσο η κεντρική τράπεζα όσο και οι ιδιώτες επενδυτές διαφοροποιούν τα αποθέματα και τις αποταμιεύσεις τους προς ένα περιουσιακό στοιχείο «χωρίς κίνδυνο αντισυμβαλλομένου», στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής διατήρησης πλούτου.

Η πτώση των ακινήτων και η αναζήτηση εναλλακτικών

Η στροφή στον χρυσό έρχεται σε μια περίοδο όπου οι επιλογές για τους Κινέζους επενδυτές έχουν περιοριστεί.

Η αγορά ακινήτων της Κίνας βρίσκεται σε κρίση από το 2021, ενώ ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης CSI 300 παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από τα υψηλά του παρελθόντος. Παράλληλα, οι αποδόσεις των κινεζικών κρατικών ομολόγων βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, τα κινεζικά αποθέματα αμερικανικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν στα 618 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2008.

Ο χρυσός γίνεται παγκόσμιο «καταφύγιο»

Η κινεζική ζήτηση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Ο χρυσός έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο προστασίας για επενδυτές και κεντρικές τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με αναλυτές, η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τις διεθνείς τιμές του χρυσού. Η Lisa Liu σημείωσε ότι η αγορά δεν αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη κίνηση, αλλά μια πολυετή αναδιάρθρωση περιουσιακών στοιχείων από νοικοκυριά και κρατικούς φορείς.

Παράλληλα, ο Christopher Hamilton από την Invesco ανέφερε ότι ο χρυσός έχει αλλάξει συμπεριφορά σε σχέση με το παρελθόν και αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης για τους επενδυτές σε μια περίοδο όπου οι παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ ομολόγων και μετοχών έχουν μεταβληθεί.

Η Κίνα θέλει περισσότερο έλεγχο στα αποθέματά της

Η Κίνα είναι ήδη ο μεγαλύτερος παραγωγός χρυσού στον κόσμο, με παραγωγή που έφτασε τους 384 τόνους το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το World Gold Council.

Παράλληλα, αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ενδέχεται να αγοράζει περισσότερο χρυσό από όσο εμφανίζουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με εκτίμησή τους, η κεντρική τράπεζα αγόρασε περίπου 35 τόνους τον Ιούλιο, έναντι 20 τόνων που είχε ανακοινώσει επίσημα.

Το μήνυμα πίσω από τη «χρυσή» στρατηγική

Η μαζική αγορά χρυσού από την Κίνα έρχεται σε μια εποχή όπου κυβερνήσεις και επενδυτές αναζητούν προστασία απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους, οικονομικές αναταράξεις και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Το Πεκίνο φαίνεται να ενισχύει σταδιακά ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν εξαρτάται άμεσα από καμία κυβέρνηση ή νόμισμα, ενώ η παγκόσμια ζήτηση για χρυσό συνεχίζει να αυξάνεται.