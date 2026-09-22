Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Παγκρατίου, με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής να αποτρέπει την εξάπλωσή της στους υπόλοιπους χώρους της πολυκατοικίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Πρατίνου, ενώ λόγω των έντονων καπνών οι ένοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Μαρτυρίες για ισχυρή έκρηξη πριν τη φωτιά

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, λίγο πριν εμφανιστούν οι φλόγες ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη από το υπόγειο διαμέρισμα.

Οι περίοικοι ανέφεραν ότι μέσα σε λίγα λεπτά ο χώρος τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ υποστήριξαν πως στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετούς μήνες.

Τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αποτελούν αντικείμενο έρευνας των αρμόδιων αρχών.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:10.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά αποκλειστικά στον χώρο του υπόγειου διαμερίσματος, αποτρέποντας την επέκτασή της στους επάνω ορόφους.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες συνέδραμαν στην ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων από το κτίριο.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά και για να εξεταστούν οι αναφορές περί έκρηξης, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Οι έρευνες αναμένεται να δείξουν τι προκάλεσε τη φωτιά και αν η έκρηξη που περιέγραψαν οι κάτοικοι συνδέεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.