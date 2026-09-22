Ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη βαθιά προσωπική και καλλιτεχνική σχέση που είχαν, με τη συγκίνησή του να είναι εμφανής στη διάρκεια των δηλώσεών του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega. Για τον ίδιο, η απώλεια δεν αφορά μόνο έναν φίλο, αλλά και έναν ερμηνευτή για τον οποίο, όπως είπε, δύσκολα μπορεί να υπάρξει αντικαταστάτης.

Ο Σαμπάνης έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικές στιγμές της δισκογραφίας του Μαζωνάκη, έχοντας υπογράψει τη μουσική σε τραγούδια που εκείνος ερμήνευσε. Ανάμεσά τους και οι «Ώρες Μικρές», ενώ οι δύο καλλιτέχνες είχαν συναντηθεί αρκετές φορές και επί σκηνής, χαρίζοντας στο κοινό και αυθόρμητες μουσικές στιγμές, όπως εκείνη με το «Τέρμα».

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τον Μαζωνάκη ως καλλιτέχνη, ο Γιώργος Σαμπάνης στάθηκε στη φωνή του, αλλά και στην προσωπική επιλογή που έκανε πάντοτε στο ρεπερτόριό του.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας κανονικός αρτίστας. Ο οποίος έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να φτιάξουν έναν πλανήτη μόνο δικό του. Είχε μια σπάνια χροιά που δεν θύμιζε κανέναν άλλον. Ποτέ δεν τραγουδούσε τραγούδια που δεν ήθελε. Τώρα θα καταλάβουν το πόσο σημαντικός ήταν ρεπερτοριακά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα».

Η συζήτηση πέρασε και στην προσωπική απουσία που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Σαμπάνης αναφέρθηκε στη φωνή του, στην παρουσία του και στη φιλία τους, περιγράφοντας παράλληλα το καλλιτεχνικό κενό που αισθάνεται ο ίδιος.

«Θα μου λείψει η φωνή του και η παρουσία του, η φιλία του. Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου. Ακόμα κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και γράψω κάτι, αναρωτιέμαι ποιός θα μπορέσει να το τραγουδήσει… Ο Γιώργος έφυγε νωρίς για τους ανθρώπους, πίστευε πολύ και έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του», πρόσθεσε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Η απώλεια του Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, έφερε ξανά στο προσκήνιο τη μουσική διαδρομή του και τα τραγούδια που άφησε πίσω του. Ανάμεσα σε αυτά, οι «Ώρες Μικρές», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, γνώρισαν νέα άνοδο στις προτιμήσεις του κοινού μετά τον θάνατο του ερμηνευτή.

Η σχέση τους ξεπέρασε τη δισκογραφία

Πέρα από τις συνεργασίες τους στο στούντιο, οι δύο καλλιτέχνες είχαν δημιουργήσει μια σχέση που συνέχιζε και εκτός δισκογραφίας. Για τον Σαμπάνη, ο Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε μοιραστεί τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές στιγμές.

Η συγκίνηση του συνθέτη ήταν εμφανής όταν αναφέρθηκε σε όσα θα του λείψουν από εκείνον. Η φωνή, η σκηνική παρουσία και κυρίως η φιλία τους ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισε, μαζί με την αίσθηση ότι ένα μέρος της δικής του μουσικής διαδρομής συνδεόταν πλέον με μια παρουσία που δεν υπάρχει.

Ο Γιώργος Σαμπάνης αναφέρθηκε, τέλος, και στην προσωπική προσπάθεια που, όπως είπε, έκανε ο Μαζωνάκης με τον εαυτό του, αφήνοντας τη συζήτηση να επιστρέψει από τη μουσική στην ανθρώπινη πλευρά του φίλου του.