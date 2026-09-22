Την καταβολή 7.726.101 ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για 46.124 θανατωμένα ζώα, μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς. Όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός, στην πλατφόρμα του υπουργείου έχουν ήδη υποβάλει οι εννέα περιφέρειες τα σχετικά στοιχεία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους, εξαιτίας των επιζωοτιών.



Συνολικά θα δοθούν 8.787.956 ευρώ.



Η ανακοίνωση για τις αποζημιώσεις έγινε χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επί των άρθρων του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του αλιευτικού κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις» και, συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν την αντιμετώπιση των επιζωοτιών και των ζωονόσων, με τον υφυπουργό να υπογραμμίζει ότι αυστηροποιούνται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας, αλλά και της ίδιας της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.



Εκτός από τους κτηνιάτρους, θα μπορούν να αξιοποιούνται και γεωπόνοι όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Κανόνες, έλεγχος, ψηφιοποίηση, διαφάνεια και καλύτερη οργάνωση

Παρουσιάζοντας συνολικά τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Καββαδάς σημείωσε ότι πρόκειται για μία ευρεία θεσμική παρέμβαση 77 άρθρων, η οποία αφορά διαφορετικούς τομείς της πρωτογενούς παραγωγής.



«Δεν πρόκειται για μία αποσπασματική παρέμβαση, όπως ακούστηκε. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο 77 άρθρων, το οποίο αγγίζει διαφορετικές πλευρές, εκτός των άλλων, της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μελισσοκομίας, της αγροτικής παραγωγής και αναφέρομαι στην ψηφιακή καρτέλα αγρότη, της κτηνοτροφίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του κρέατος, το ύψος αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, αλλά και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Κοινός παρονομαστής είναι ένας. Κανόνες, έλεγχος, ψηφιοποίηση, διαφάνεια και καλύτερη οργάνωση», ανέφερε ο υφυπουργός.

Πρώτη ουσιαστική επικαιροποίηση του αλιευτικού κώδικα, μετά από 56 χρόνια

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκεται η πρώτη ουσιαστική επικαιροποίηση του αλιευτικού κώδικα εδώ και 56 χρόνια, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού συστήματος ελέγχου και την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.



Το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει δεδομένα για το αλιευτικό μητρώο, τις άδειες, τις εκφορτώσεις, την εμπορία και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τις επιθεωρήσεις, τις παραβάσεις και τις κυρώσεις.

Παράλληλα, οι παραβάσεις διαχωρίζονται ανάλογα με τη βαρύτητά τους, ενώ για τις σοβαρές προβλέπονται πρόστιμα, μόρια και μέτρα άμεσης συμμόρφωσης.

25.000 ευρώ για κάθε μία από τις 73 βιντζότρατες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στη βιντζότρατα, καθώς από περίπου 500 σκάφη το 2009 σήμερα έχουν απομείνει 73, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί οικονομική ενίσχυση 25.000 ευρώ ανά εργαλείο.



Ο κ. Καββαδάς αναφέρθηκε στη σταδιακή μείωση των σκαφών που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο εργαλείο από περίπου 500 το 2009, σήμερα έχουν απομείνει 73, σε έναν ελληνικό αλιευτικό στόλο περίπου 11.500 σκαφών.



Διευκρίνισε ότι η απόσυρση της βιντζότρατας δεν συνεπάγεται την καταστροφή του σκάφους, το οποίο μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για άλλη αλιευτική δραστηριότητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.



«Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από 47 χρόνια, το 1979, θεσπίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών για βιντζότρατες, επαναλαμβάνω, πριν από 47 χρόνια. Αυτή ήταν και η μοναδική περίπτωση απαγόρευσης. Από τότε, είχε τεθεί, λοιπόν, η ανάγκη περιορισμού του εργαλείου, ενώ για άλλα εργαλεία πιο επιλεκτικά δόθηκαν άδειες, όπως, για παράδειγμα, το 2013 που χορηγήθηκαν με υπουργική απόφαση νέες άδειες σε παράκτιους αλιείς, όπως για δίχτυα και παραγάδια. Από το 1979, ξεκίνησε ουσιαστικά, όπως είπα, η διαχρονική φθίνουσα πορεία του με τους σταθμούς που ανέφερα προηγουμένως και από τα 500 σκάφη το 2009 φτάσαμε στα 73.



Η μετάβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη, σημαίνει αλλαγή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να συνεχιστεί η επαγγελματική δραστηριότητα. Αλλάζει το εργαλείο, αλλά δεν γυρίζουμε την πλάτη στους αλιείς», τόνισε ο κ. Καββαδάς. Παράλληλα, βρίσκεται σε ισχύ πρόγραμμα ύψους 16 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών.



Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, πρόσθετα μέτρα στήριξης του ελληνικού αλιευτικού στόλου. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους αλιείς να αντικαταστήσουν τις μηχανές των σκαφών τους και να προχωρήσουν σε άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε ο κλάδος να παραμείνει βιώσιμος και να περάσει η σκυτάλη στη νέα γενιά.

Εκπροσώπηση αλιέων

Στη θεσμική εκπροσώπηση των αλιέων, ο κ. Καββαδάς υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση αλιευτικών συλλόγων σε επίπεδο δήμου, ομοσπονδιών σε περιφερειακό επίπεδο και συνομοσπονδίας σε πανελλαδικό επίπεδο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του κλάδου.



Όπως εξήγησε, μετά την ακρόαση των φορέων, εξετάζονται δύο αλλαγές στη διάταξη: η δυνατότητα εγγραφής αλιέων σε σύλλογο άλλου δήμου της επιλογής τους, όταν δεν συμπληρώνεται στον δήμο τους ο απαιτούμενος αριθμός μελών και η συγκρότηση δύο κατηγοριών συλλόγων, μέσης και παράκτιας αλιείας, αντί των τριών που προβλέπει σήμερα το σχέδιο νόμου, βάσει αλιευτικού εργαλείου.

Ψηφιακή Καρτέλα Αγρότη και e-honey

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί και η Ψηφιακή Καρτέλα του Αγρότη, με την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων να συνδέεται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και τη διαδικασία να γίνεται ψηφιακά.



«Ο αγρότης δεν μπορεί να συνεχίσει να κουβαλά φακέλους και να αποδεικνύει ξανά και ξανά “ποιος είναι”, “τι παράγει” και “ποια είναι η εκμετάλλευσή του”. Η πολιτεία πρέπει να έχει αυτή την εικόνα και πρέπει να την έχει με διαφάνεια, ασφάλεια και διαλειτουργικότητα», αποσαφήνισε ο υφυπουργός.



Στη μελισσοκομία, η πλατφόρμα e-honey εισάγει την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα, ενώ στις υδατοκαλλιέργειες θεσμοθετείται η υδρανάπαυση και προβλέπεται η ανάπτυξη νέων μορφών, όπως τα φύκη και οι πολυκαλλιέργειες.

ΑΑΔΕ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τις αγροτικές ενισχύσεις

Στις διατάξεις για τις αγροτικές πληρωμές αναφέρθηκε ο κ. Καββαδάς, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο συμπληρώνει το θεσμικό πλαίσιο για τη μεταφορά των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.



Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει, ως οργανισμός πληρωμών, τη λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με στόχο, όπως είπε, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία των δεδομένων και την εφαρμογή σύγχρονων κανόνων ελέγχου.



Αναφερόμενος στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026, σημείωσε ότι, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, της ΕΘΕΑΣ και του ΓΕΩΤΕΕ της 18ης Σεπτεμβρίου 2026, η πλατφόρμα λειτουργεί και δεν υπάρχει συστημικό ή τεχνικό πρόβλημα που να εμποδίζει την υποβολή αιτήσεων.



Όπως σημείωσε, έχουν υποβληθεί οριστικά 20.000 αιτήσεις, άλλες 100.000 βρίσκονται σε προσωρινή υποβολή, ενώ περισσότεροι από 250.000 αγρότες έχουν εξουσιοδοτήσει Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για την προετοιμασία των αιτήσεών τους.



Η προθεσμία υποβολής έχει παραταθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενόψει της προκαταβολής που προγραμματίζεται για το τέλος Οκτωβρίου.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ έως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας

Για τον ΕΛΓΑ, ορίζεται ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, χωρίς η συνολική αποζημίωση ανά δικαιούχο για όλες τις κατηγορίες ζημιάς να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.



Επίσης, οι παραγωγοί απαλλάσσονται από τραπεζική προμήθεια κατά την καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς.



«Η αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και η αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα είναι κοινή υπόθεση όλων μας. Πρέπει να αποτελεί πεδίο σύγκλισης και όχι άσκησης κομματικών σκοπιμοτήτων και τυφλής αντιπολιτευτικής διάθεσης», δήλωσε ο κ. Καββαδάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.