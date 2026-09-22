Νέα ένταση στη Μαύρη Θάλασσα προκαλεί η ανακοίνωση της Ρωσίας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού, το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον ουκρανικό στρατό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά στόχων που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητες πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο πλοίο μετέφερε όπλα ή στρατιωτικό εξοπλισμό. Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τον ισχυρισμό της ρωσικής πλευράς.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ουκρανικά λιμάνια και οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν μετατραπεί σε σημαντικό μέτωπο του πολέμου. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι πλήττει λιμενικές εγκαταστάσεις και πλοία τα οποία, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία έχει καταγγείλει ότι οι ρωσικές επιθέσεις στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας απειλούν τις εμπορικές μεταφορές, τις εξαγωγές και τις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Η Οδησσός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ουκρανίας και βασικό κόμβο για τις εξαγωγές της χώρας μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι στοχεύει στρατιωτικές υποδομές και το Κίεβο να κάνει λόγο για πλήγματα που επηρεάζουν και πολιτικές υποδομές.

Το Reuters έχει καταγράψει προηγούμενες ρωσικές αναφορές για επιθέσεις σε πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις κοντά στην Οδησσό και άλλα ουκρανικά λιμάνια, με τη Ρωσία να υποστηρίζει ότι τα πλοία συνδέονταν με στρατιωτικές μεταφορές.

Κλιμακώνεται η πίεση στις θαλάσσιες μεταφορές

Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα έχουν αυξήσει την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που κινούνται στην περιοχή.

Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου πλοία υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την κλιμάκωση.

Η νέα ανακοίνωση της Μόσχας αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις, καθώς η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση που αφορά τα λιμάνια και τις θαλάσσιες οδούς ανεφοδιασμού.