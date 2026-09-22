Η Μπαρτσελόνα θα αναγκαστεί να αποχωρήσει ξανά, προσωρινά, από το Καμπ Νου, για την ανακατασκευή του οποίου θα πάρει νέο δάνειο 510 εκατ. ευρώ, με τα χρέη της να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2014 οι «μπλαουγκράνα» είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους για ανακατασκευή του γηπέδου και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα τα μέλη του συλλόγου να εγκρίνουν προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ. Αυτό ήταν το ποσό που υπολογιζόταν τότε ότι θα απαιτηθεί για το έργο, αλλά τελικά τα δεδομένα άλλαξαν.

Τον Μάρτιο του 2021, με τον Ζοάν Λαπόρτα να επιστρέφει στην προεδρία της Μπαρτσελόνα, έγινε νέος σχεδιασμός για την ανακατασκευή του γηπέδου και ο προϋπολογισμός ανέβηκε από τα 600 εκατ. ευρώ στο 1,5 δισ. ευρώ. Οι Καταλανοί που ούτως ή άλλως δεν ήταν σε καλή οικονομική κατάσταση πήραν κι άλλα δάνεια και τα χρέη παράλληλα αυξάνονταν.

Η Μπαρτσελόνα αποχώρησε τελικά από το Καμπ Νου το καλοκαίρι του 2023 και υπολογιζόταν ότι θα επέστρεφε σε αυτό τον Νοέμβριο του 2024, τελικά όμως υπήρξαν καθυστερήσεις και η ομάδα επέστρεψε στη φυσική της έδρα τον Νοέμβριο του 2025. Στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, όμως, θα αποχωρήσει ξανά και θα επιστρέψει, με βάση το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, τον Ιανουάριο του 2028. Αν δεν υπάρξουν ξανά καθυστερήσεις.

Αυτό που πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή είναι να τοποθετηθεί η οροφή του γηπέδου και η Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, θα πάρει νέο δάνειο ύψους 510 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι τα χρέη του συλλόγου θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. και είναι πιθανό να φτάσουν ακόμη και στα 2,6 δισ. ευρώ.