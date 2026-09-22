Η Εθνική Αργεντινής θέλει να συνεχίσει με τον Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο της και οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2030 έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Ο 48χρονος τεχνικός ανέλαβε το 2018 την «αλμπισελέστε» και το 2022 την οδήγησε στην κατάκτηση του Μουντιάλ ενώ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο η ομάδα του έφτασε ως τον τελικό, όπου ηττήθηκε από την Ισπανία.

Αυτό, πάντως, δεν άλλαξε κάτι σε ό,τι αφορά την εκτίμηση των ανθρώπων της αργεντίνικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας προς το πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Συζητήσεις που έχουν μπει στην τελική ευθεία πλέον, με την ομοσπονδία να επιθυμεί την υπογραφή συμβολαίου ως το 2030 ή ως το 2028, όταν θα γίνει το Κόπα Αμέρικα, με οψιόν επέκτασης για ακόμη δύο χρόνια.