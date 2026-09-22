Μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες μετά τη σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν τρίωρη συνάντηση στο περιθώριο των εργασιών του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ καλή» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαφών στο άμεσο μέλλον.

«Ήταν μια συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι έχει προγραμματιστεί ακόμη μία συνάντηση «στο πολύ κοντινό μέλλον».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε ακραία στρατιωτική επιλογή εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Πιστεύω ότι θα υπάρξει συμφωνία»

Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επαφών.

«Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί θέλουν να συνομιλήσουν με την Ουάσιγκτον.

«Οι Ιρανοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Συνομιλούν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομίλησαν μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βασικό ζήτημα για την αμερικανική πλευρά παραμένει η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η αντίθεση ανάμεσα στην ομιλία και τη διπλωματία

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ιδιαίτερα σκληρή ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια «μεγάλη απόφαση»: είτε μια συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν να ανοικοδομηθεί είτε μια πολύ σκληρή απάντηση απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Παράλληλα, είχε χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να «εξαλείψει» το Ιράν και να το οδηγήσει «στην κόλαση» εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, λέγοντας ότι πιστεύει πως τελικά μπορεί να υπάρξει συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις και ο φόβος νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι επαφές ΗΠΑ–Ιράν πραγματοποιούνται ενώ η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Σύμφωνα με το Reuters, αραβικές χώρες έχουν επιχειρήσει να λειτουργήσουν ως μεσολαβητές για την επανέναρξη διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο τη μείωση της έντασης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται:

το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

οι αμερικανικές κυρώσεις

η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή

η σταθερότητα στις ενεργειακές αγορές

Το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοικτό σε διπλωματική διαδικασία, υπό την προϋπόθεση αλλαγών στην αμερικανική πίεση και στις κυρώσεις.

Το στοίχημα του Τραμπ

Η πιθανή συμφωνία με το Ιράν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι να εμποδίσει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τη διπλωματία ως εναλλακτική σε μια νέα στρατιωτική σύγκρουση.

Η τρίωρη συνάντηση στη Νέα Υόρκη δεν σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, όμως αποτελεί το πιο σημαντικό σημάδι διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές μετά από μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης.

Το επόμενο βήμα θα είναι αν οι επαφές μπορούν να μετατραπούν από μια προσωρινή διπλωματική κίνηση σε μια πραγματική συμφωνία.