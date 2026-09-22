Μια νέα σελίδα στις ισορροπίες της Αρκτικής ανοίγει μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, η οποία ενισχύει σημαντικά την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο στρατηγικής σημασίας νησί.

Η συμφωνία έρχεται μετά από μήνες έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Κοπεγχάγη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και για τον περιορισμό της επιρροής Ρωσίας και Κίνας στην Αρκτική.

Η νέα συμφωνία δεν προβλέπει την προσάρτηση ή την αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, όπως είχε επιδιώξει στο παρελθόν ο Τραμπ, αλλά δίνει στην Ουάσιγκτον μεγαλύτερη πρόσβαση και αυξημένες δυνατότητες στρατιωτικής ανάπτυξης στο νησί.

«Μόνιμος έλεγχος στην ασφάλεια της Γροιλανδίας»

Μιλώντας νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη συμφωνία ως μια σημαντική νίκη για την αμερικανική ασφάλεια.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια και σε όλες τις άλλες ανάγκες αυτού του εδάφους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι καμία αντίπαλη χώρα των ΗΠΑ δεν θα μπορέσει να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον.

«Κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα επιτραπεί ποτέ να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία στο εξής ή να κάνει ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς τη ρητή, γραπτή έγκρισή μας», δήλωσε.

Δύο νέες βάσεις και επέκταση των αμερικανικών δυνατοτήτων

Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να δημιουργήσουν δύο νέες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία, στις περιοχές Ναρσάρσουακ και Μέστερσβιγκ.

Παράλληλα, προβλέπεται εκσυγχρονισμός και επέκταση των αμερικανικών δραστηριοτήτων στη Διαστημική Βάση του Πιτουφίκ, μια εγκατάσταση ιδιαίτερης σημασίας για την παρακολούθηση πυραυλικών απειλών και διαστημικών δραστηριοτήτων.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται από την αμερικανική πλευρά ως μακροχρόνια, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, ενώ σε περίπτωση που η Γροιλανδία αποκτήσει στο μέλλον την ανεξαρτησία της, θα πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και να συνεχίσει να εφαρμόζει τις προβλέψεις της αμυντικής συμφωνίας.

Το μήνυμα προς Ρωσία και Κίνα

Η Αρκτική έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά πεδία ανταγωνισμού.

Η τήξη των πάγων ανοίγει νέες θαλάσσιες διαδρομές, ενώ η περιοχή διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους. Ρωσία και Κίνα έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον τους για την περιοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους.

Η συμφωνία προβλέπει ότι χώρες εκτός ΝΑΤΟ δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία, ενώ περιορίζονται και επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς από χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Agreement between Greenland, Denmark and the United States pic.twitter.com/PS0PUruOXz — Statsministeriet (@Statsmin) September 22, 2026

Η Δανία και η Γροιλανδία χαιρετίζουν τη συμφωνία

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική για την ασφάλεια στην Αρκτική, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να έχει μακροχρόνια ισχύ και ότι ενισχύει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουμε ισχυρό το ΝΑΤΟ στην Αρκτική», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σημείωσε ότι η συμφωνία πρέπει να σέβεται το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των κατοίκων του νησιού, αλλά και τον τρόπο ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Great to see the deal signed by the United States, Denmark, and Greenland today. We know the threats we face, and greater security in the Arctic and North Atlantic is essential for Europe and North America alike. This agreement, along with NATO’s growing role in securing this… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 22, 2026

Ρούτε: Ενισχύεται η άμυνα του ΝΑΤΟ

Τη συμφωνία χαιρέτισε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ανέφερε ότι η ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό είναι κρίσιμη τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη Βόρεια Αμερική.

Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην αμερικανική στρατηγική για την Αρκτική, μετατρέποντας τη Γροιλανδία σε ακόμη πιο κομβικό σημείο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό ισχύος.