Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ξαφνική επιδείνωση του καιρού σε περιοχές της Ηπείρου, όπου έντονα φαινόμενα μικρής διάρκειας έφεραν ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή των Ιωαννίνων, όπου ένας κεραυνός χτύπησε κοπάδι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 88 πρόβατα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε βοσκοτόπι, ενώ ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν στην περιοχή δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή της ζημιάς και την εξέταση της αποζημίωσης του κτηνοτρόφου.

Η απώλεια των ζώων αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς αφορά μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου της μονάδας.

Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές στο Σούλι

Παράλληλα, έντονα ήταν τα φαινόμενα και στην περιοχή του Προδρομίου Σουλίου, όπου ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Ο ισχυρός άνεμος ισοπέδωσε τμήμα των εγκαταστάσεων της μονάδας, προκαλώντας καταστροφές στις υποδομές.

Τα συνεργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα.