Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκαν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκαν με τον Τομ Κρουζ και τους υπόλοιπους συντελεστές της παραγωγής. Το βασιλικό ζευγάρι έφτασε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο Odeon Luxe, στην πλατεία Leicester.

Η εμφάνισή τους συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, ενώ οι δυο τους χαιρέτησαν το κοινό που είχε συγκεντρωθεί για να τους δει. Στην εκδήλωση, που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, έδωσαν επίσης το «παρών» οι Ριζ Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χίλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ και Τζέσι Πλέμονς.

Η Κέιτ επέλεξε ένα μακρύ φόρεμα σε μωβ απόχρωση, με μανίκια που άνοιγαν προς τα κάτω, το οποίο συνδύασε με κολιέ στον ίδιο χρωματικό τόνο. Ο Ουίλιαμ εμφανίστηκε με βελούδινο σακάκι, ολοκληρώνοντας μια επίσημη εμφάνιση για τη βραδιά της πρεμιέρας.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φτάνουν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «DIGGER» στους Κήπους της Πλατείας Λέστερ στο Λονδίνο

Credit line: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Η συνάντηση με τον Τομ Κρουζ και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της πρεμιέρας

Ο Τομ Κρουζ είχε φτάσει στον χώρο αρκετές ώρες πριν από το βασιλικό ζευγάρι. Φορώντας σμόκιν και γυαλιά ηλίου, πόζαρε μπροστά στις αφίσες και στα σκηνικά αντικείμενα της ταινίας, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε τον Ουίλιαμ και την Κέιτ.

Πριν από την άφιξή τους, ο ηθοποιός ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη σχέση του με το ζευγάρι και δήλωσε: «Τους αγαπώ πραγματικά. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και τρέφω μεγάλο σεβασμό για εκείνους».

Tom Cruise being quite the gentleman as he escorts the Princess of Wales into the cinema for the royal premiere. pic.twitter.com/vxQS5SsQrE — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 22, 2026

Η εκδήλωση ήταν η Royal Film Performance της ταινίας «Digger» και πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Film and TV Charity, έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της υποστήριξης των ανθρώπων που εργάζονται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο Ουίλιαμ πούλησε εισιτήρια και σέρβιρε ποπ κορν στο ActOne Cinema

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη βραδινή εμφάνιση, ο πρίγκιπας της Ουαλίας είχε επισκεφθεί το ActOne Cinema, έναν ανεξάρτητο κινηματογράφο στο Άκτον, στο δυτικό Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πέρασε πίσω από το ταμείο, πούλησε εισιτήρια και σέρβιρε ποπ κορν στους θεατές.

Σε τρεις τακτικούς πελάτες του κινηματογράφου προσέφερε σακούλες με αλατισμένο ποπ κορν. Όταν εκείνοι ανέφεραν ότι θα το μοιραστούν, ο Ουίλιαμ απάντησε αστειευόμενος: «Είστε σίγουροι; Ο καθένας χρειάζεται το δικό του ποπ κορν, είναι εθιστικό».

Η επίσκεψη συνέπεσε με την πέμπτη επέτειο λειτουργίας του ActOne Cinema, ο οποίος στεγάζεται σε χώρο που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως βιβλιοθήκη της περιοχής.

Credit line: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ο πρίγκιπας συναντήθηκε επίσης με μια ομάδα νέων κινηματογραφιστών, ορισμένες από τις μικρού μήκους ταινίες των οποίων έχουν επιλεγεί για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ίλινγκ, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Συζήτησε μαζί τους για τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να ξεκινήσουν την πορεία τους στη βιομηχανία.

Ο Ουίλιαμ αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι υπηρεσίες streaming, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η είσοδος στον κινηματογραφικό χώρο μπορεί να παραμένει δύσκολη για τους νέους δημιουργούς, οι οποίοι καλούνται να χαράξουν τη δική τους διαδρομή σε έναν ήδη καθιερωμένο κλάδο.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στη μετακόμιση στο Λονδίνο, την οποία αρκετοί θεωρούν ένα από τα πρώτα δύσκολα βήματα, ο πρίγκιπας είπε:

«Εκεί είναι τόσο σημαντικό να πιστεύεις στον εαυτό σου, σε αυτό το καλλιτεχνικό όραμα.

«Πρέπει να είναι κάτι σαν το “θέλω να το κάνω” τόσο ισχυρό, γιατί διαφορετικά υπάρχουν τόσες πολλές αντιξοότητες που συναντάς… Το να συνεχίζεις είναι πραγματικά σημαντικό».

Wow, how gorgeous is Princess Catherine’s gown?



The Prince and Princess of Wales at the Digger premiere as they arrive at Leicester Square.



They looked absolutely like the splendid future King and Queen. So stunning while they meet Tom Cruise who gives her a sweet kiss 💕 pic.twitter.com/Ji2Zqdgntb — Hanz (@fashionistaera) September 22, 2026

Η Κάθι Τζονς, 71 ετών, μία από τις θεατές που εξυπηρέτησε ο Ουίλιαμ, ανέφερε ότι σκοπεύει να κρατήσει το εισιτήριό της ως αναμνηστικό. «Τα πήγε αρκετά καλά, χρειάστηκε λίγη βοήθεια από τους τακτικούς πελάτες», σχολίασε.

Η ίδια μίλησε και για τη συμβολή του κινηματογράφου στην τοπική κοινότητα, σημειώνοντας ότι προσφέρει στους κατοίκους τη δυνατότητα να παρακολουθούν τόσο μεγάλες εμπορικές παραγωγές όσο και ανεξάρτητες ταινίες.

Η αλλαγή εμφάνισης του Τομ Κρουζ για τον ρόλο στο «Digger»

Στη νέα σατιρική κωμωδία, ο Τομ Κρουζ υποδύεται τον Digger, έναν ισχυρό άνδρα που αναλαμβάνει μια αποστολή με στόχο να σώσει την ανθρωπότητα. Για τις ανάγκες του ρόλου, ο 64χρονος ηθοποιός μεταμορφώθηκε μέσω εκτεταμένου μακιγιάζ και προσθετικών, ώστε να αποκτήσει την όψη ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σάντρα Χίλερ, Τζέσι Πλέμονς, Τζον Γκούντμαν, Ριζ Άχμεντ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Έμα Ντ’ Άρσι και Ρόμπερτ Τζον Μπερκ.

Η ταινία «Digger» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.