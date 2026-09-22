Ο ΠΑΟΚ ήταν από την αρχή υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League και το έκανε σαφές και την Τρίτη (22/9) μέσω του Ιβάν Σαββίδη.

Το ΔΣ της Λίγκας συνεδρίασε για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και πέρασε η σχετική πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη, την οποία στήριξαν οι ομάδες. Ανάμεσά τους φυσικά και ο «δικέφαλος του βορρά», ο οποίος στήριζε εξαρχής αυτή τη λύση, κάτι που έγινε σαφές και από όσα είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.

Ο Σαββίδης πήρε τον λόγο μετά την εισήγηση του Γιάννη Αλαφούζου και ξεκαθάρισε ότι είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης προκειμένου να αυξηθεί η αξία του τηλεοπτικού προϊόντος και να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες, με στόχο να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ συμφώνησε με την πρόταση του Μαρινάκη για έρευνα από τη Deloitte προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η κεντρική διαχείριση προς όλων των ομάδων ενώ στήριξε και την πρόταση του Αλαφούζου προς την κυβέρνηση για αύξηση των εσόδων των ΠΑΕ από τη φορολογία του στοιχήματος.

«Εμείς θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις», είπε ο Σαββίδης, τονίζοντας ότι όλα θα πρέπει να γίνουν με διάλογο και χωρίς εντάσεις και προσωπικά παράπονα.