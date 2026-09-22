Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος δύο νεαρών, ηλικίας 16 και 17 ετών, το βράδυ της 20ής Σεπτεμβρίου σε πάρκο της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι πέντε κατηγορούμενοι, μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν τους δύο νεαρούς και τους επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός τους, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας από τους δράστες αφαίρεσε με τη χρήση βίας την μπλούζα από τον 16χρονο.

Οι αστυνομικοί, έπειτα από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τους πέντε ανήλικους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου ταυτοποιήθηκαν από τους παθόντες και συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, κατά συναυτουργία. Η αφαιρεθείσα μπλούζα βρέθηκε στην κατοχή ενός εκ των κατηγορουμένων και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.