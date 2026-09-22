Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επαφές με διεθνείς οργανισμούς, συμμετοχές σε σημαντικές εκδηλώσεις, αλλά και την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την τοπική ώρα, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mark Carney.

Στις 10:00 θα δώσει το «παρών» στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye».

Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Nikol Pashinyan.

Το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε roundtable συζήτηση με θεσμικούς επενδυτές.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Europe-Gulf Forum, η οποία συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council.

Το μεσημέρι θα έχει επαφές με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Στις 15:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ajay Banga, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture».

Στις 17:10 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρωί της Παρασκευής, στις 08:15, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας, Vasile Tofan.