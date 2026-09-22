Νέα στοιχεία για την ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στα ευρήματα της νεκροψίας, στην κατάσταση της υγείας του λίγο πριν από την πλασμαφαίρεση και στις ουσίες που ενδέχεται να υπήρχαν στον οργανισμό του.

Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, παρουσίασε στο Live News τα νέα δεδομένα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αντιφατικές μαρτυρίες για την εικόνα του Μαζωνάκη

Ένα από τα σημεία που βρίσκονται στο μικροσκόπιο είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν φτάσει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει γιατροί και εργαζόμενοι του ιατρείου, ο τραγουδιστής φέρεται να παρουσίαζε έντονη, ακόμη και ακραία, υπερδιέγερση. Ωστόσο, η εικόνα που περιγράφουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί του λίγο νωρίτερα εμφανίζεται διαφορετική.

Ένας φαρμακοποιός, ένας οδηγός ταξί και ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ φέρονται να έχουν περιγράψει έναν Γιώργο Μαζωνάκη που κινούνταν και συμπεριφερόταν φυσιολογικά πριν από την άφιξή του στο ιατρείο.

Η αντίθεση ανάμεσα στις συγκεκριμένες μαρτυρίες αποτελεί ένα από τα στοιχεία που καλούνται να αξιολογήσουν οι Αρχές, καθώς επιχειρούν να διαπιστώσουν ποια ήταν η πραγματική κατάσταση του τραγουδιστή πριν από την έναρξη της ιατρικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και ο ισχυρισμός ότι η εικόνα της έντονης υπερδιέγερσης μπορεί να συνδέθηκε με τη χορήγηση κατασταλτικών φαρμακευτικών ουσιών ή με διαδικασία μέθης.

Η ισχαιμία στο μυοκάρδιο και το ενδεχόμενο εμφράγματος

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα ευρήματα της νεκροψίας, καθώς εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο, δηλαδή στο τμήμα του καρδιακού μυός που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κοιλίες.

Το εύρημα θα εξεταστεί περαιτέρω μέσω της ιστολογικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για αλλοίωση που συνδέεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Παράλληλα, οι ιατροδικαστές θα επιχειρήσουν, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να προσδιορίσουν πότε προκλήθηκε η συγκεκριμένη ισχαιμική αλλοίωση.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την πλασμαφαίρεση, αλλά και με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια και μετά την ιατρική πράξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν είχε αναφερθεί γνωστό ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να έχουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν βενζοδιαζεπίνες ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες με κατασταλτική δράση και, κυρίως, σε ποιες συγκεντρώσεις.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να συνδυαστούν με τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά ευρήματα, ώστε να διαπιστωθεί εάν και σε ποιον βαθμό κάποια ουσία θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την κατάσταση του τραγουδιστή.

Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο η ίδια η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο. Οι ειδικοί εξετάζουν και πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως η δημιουργία θρόμβωσης, η είσοδος αέρα στο κυκλοφορικό σύστημα ή η χορήγηση μεγάλης ποσότητας υγρών.

Θρόμβωση, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα της νεκροψίας, δεν διαπιστώθηκε αρχικά, ωστόσο το ενδεχόμενο αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω. Ένα ακόμη σενάριο που διερευνάται αφορά πιθανή εμβολή αέρα, στην περίπτωση που εισήλθε αέρας μέσω του σωλήνα του συστήματος. Πρόκειται για εύρημα που είναι δύσκολο να εντοπιστεί και απαιτεί ειδική εργαστηριακή διερεύνηση των οργάνων.

Παράλληλα, οι ιατροδικαστές εξετάζουν εάν υπήρξε κατακράτηση ή υπερφόρτωση υγρών, αναζητώντας αντίστοιχες ενδείξεις στα όργανα. Η ιστολογική και η τοξικολογική εξέταση θεωρούνται πλέον κομβικές για την ολοκλήρωση της εικόνας. Τα αποτελέσματά τους αναμένεται να συνδυαστούν με τα ευρήματα της νεκροψίας, τις μαρτυρίες και τα στοιχεία για την πλασμαφαίρεση, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.