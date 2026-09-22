Η Σάρα Μουρχάουζ, που απολαμβάνει τη συνταξιοδότησή της, χρησιμοποιεί τη σύνταξή της «για να ταξιδεύει και να κάνει ωραία πράγματα, όποτε της έρθει η όρεξη». Ενώ άλλοι συνταξιούχοι με αξιοπρεπές μηνιαίο εισόδημα από σύνταξη μπορεί να επιλέξουν να συγκεντρώσουν μια κληρονομιά για τα παιδιά τους, η 64χρονη Σάρα και ο σύζυγός της, Τζεφ, προτιμούν να ξοδεύουν τα χρήματά τους, για να απολαύσουν τη ζωή τους.

«Μας αρέσει να πηγαίνουμε στη Σκωτία», λέει η Σάρα, η οποία είναι συνταξιούχος διοικητική υπάλληλος σχολείου, σύμφωνα με το βρετανικό BBC. «Έχουμε πάει στο Κέμπριτζσαϊρ, που ήταν υπέροχα. Πηγαίνουμε αρκετά συχνά στο Λέικ Ντίστρικτ, σε ένα εξοχικό, και σχεδιάζουμε να πάμε στο Νόρφολκ».

Το ζευγάρι πηγαίνει διακοπές τέσσερις ή πέντε φορές τον χρόνο, ξοδεύοντας εκατοντάδες λίρες κάθε φορά, επειδή, κατά την άποψη της Σάρα, «έχεις μόνο μία ευκαιρία στη ζωή».

Πρόσφατα πούλησαν το κλασικό σπορ αυτοκίνητό τους, ένα Sunbeam Alpine. Όμως, το έκαναν μόνο για να το αντικαταστήσουν με ένα πιο σύγχρονο, σπορ διθέσιο κάμπριο, ένα Mazda MX-5.

«Είμαι σε μια ηλικία που πηγαίνω σε κηδείες φίλων και γνωστών και πιστεύω ότι απλά πρέπει να ζεις τη ζωή και να την απολαμβάνεις όσο μπορείς, γιατί είναι ένα πολύτιμο αγαθό», λέει η Σάρα.

Η Σάρα και ο Τζεφ αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου φαινομένου στον τομέα των προσωπικών οικονομικών που έχει ονομαστεί «skiing», το οποίο σημαίνει «ξοδεύοντας την κληρονομιά των παιδιών» και αμφισβητεί την αντίληψη ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να μεταβιβαστούν στην επόμενη γενιά.

Ένας στους επτά γονείς στο Ηνωμένο Βασίλειο με παιδιά όλων των ηλικιών σκοπεύει πλέον να δώσει προτεραιότητα στην απόλαυση των χρημάτων του κατά τη συνταξιοδότησή του, αντί να αφήσει κληρονομιά, σύμφωνα με έκθεση του Μαρτίου της εταιρείας συνταξιοδότησης Standard Life.

Στις ΗΠΑ, ο αριθμός των ατόμων που αναμένουν να λάβουν κληρονομιά από τους γονείς τους μειώθηκε στο 20% πέρυσι, από 25% το 2014, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Northwestern Mutual.

«Απίστευτο» να περιμένεις κληρονομιά

Η Σάρα και ο Τζεφ έχουν δύο ενήλικες κόρες. Η μία από αυτές, η Πόπι, δηλώνει στο BBC ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη που οι γονείς της βγαίνουν και διασκεδάζουν. Απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι η ίδια και η αδελφή της θα πρέπει να περιμένουν κληρονομιά. «Για μένα αυτό είναι παράλογο. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα πάρω χρήματα όταν πεθάνουν η μαμά και ο μπαμπάς μου. Προτιμώ πολύ περισσότερο να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο Μάικ Άμπερι, διευθυντής συνταξιοδότησης και αποταμιεύσεων στη Standard Life, επισημαίνει ότι οι συνταξιούχοι επιθυμούν απλώς να διασκεδάσουν μετά από μια ζωή εργασίας. «Είναι απλώς το να επιτρέπεις στον εαυτό σου μια μικρή απόλαυση για να χαρείς τη ζωή. Ας το παραδεχτούμε, η επαγγελματική ζωή μπορεί να είναι πολύ δύσκολη για ορισμένους ανθρώπους».

Φυσικά, δεν είναι όλοι οι συνταξιούχοι ευκατάστατοι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 16% των συνταξιούχων ζει σε συνθήκες φτώχειας, σύμφωνα με το φιλανθρωπικό ίδρυμα Joseph Rowntree Foundation. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ είναι 15,4%, όπως δείχνουν πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία.

Παράλληλα όμως, σύμφωνα με το think tank Institute for Fiscal Studies, τα διαθέσιμα εισοδήματα των συνταξιούχων στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξαιρουμένων των εξόδων στέγασης, αυξήθηκαν περισσότερο από αυτά των μη συνταξιούχων τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου το 69% των συνταξιούχων στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ιδιωτική σύνταξη επιπλέον της κρατικής. Στις ΗΠΑ, το 56% των συνταξιούχων διαθέτει ιδιωτική σύνταξη.

«Τα ξοδεύω όλα»

Η 60χρονη, Κάρεν Γκριν, λέει ότι έχει μιλήσει πολύ ειλικρινά στα παιδιά της. «Έχω πει ξεκάθαρα ότι είναι απίθανο να αφήσω κληρονομιά, γιατί προβλέπω ότι θα τα ξοδέψω όλα».

Με καταγωγή από το Μπέρκσαϊρ, η Κάρεν ζει στην Προβηγκία, στο νότιο τμήμα της Γαλλίας, τα τελευταία 11 χρόνια και ξοδεύει πάνω από 10.000 λίρες τον χρόνο σε διακοπές.

«Φέτος, θα πάω σε εκδρομή ευεξίας με γιόγκα. Πήγα σε μία τον Μάρτιο στο Μαρόκο», λέει. «Μετά, από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο, θα πάω στο Βιετνάμ και στο Λάος για να κάνω μια μικρή περιήγηση».

Περιγράφει τον εαυτό της ως ημι-συνταξιούχο, καθώς συμπληρώνει την ιδιωτική της σύνταξη συνεχίζοντας να ασκεί ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά το πόσα χρήματα έχει κάθε μήνα, λέει ότι το εισόδημά της είναι το ίδιο με τότε που εργαζόταν με πλήρη απασχόληση. Εκτός από τη σύνταξή της και το εισόδημα από τη μερική απασχόλησή της, το 40% των εσόδων της προέρχεται από την ενοικίαση ενός ακινήτου.

Ωστόσο, η Κάρεν επιμένει ότι δεν είναι «τρελή για τα χρήματα» και της αρέσει «να κάνει καλές συμφωνίες».

Ο Μάθιου Λόβλες, αντιπρόεδρος της Northwestern Mutual με έδρα το Οχάιο, λέει ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι ειλικρινείς με τα ενήλικα παιδιά τους, μερικά από τα οποία ίσως περιμένουν μια κληρονομιά στην οποία σκοπεύουν να βασιστούν.

Πίσω στο Γιορκσάιρ, η Σάρα σχεδιάζει τις επόμενες διακοπές της. «Δούλεψα σκληρά όλη μου τη ζωή και νομίζω ότι μου αξίζει να έχω λίγο ελεύθερο χρόνο και να μπορώ να κάνω ωραία πράγματα».