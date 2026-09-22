Ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, δήλωσε σήμερα ότι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, συμφώνησε να αρχίσει συνομιλίες με τη χώρα του για την ένταξή της στην πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας και ότι η Γαλλία έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την παρουσία της στη Λετονία.



Η κίνηση αυτή έγινε αφότου η Λετονία συμφώνησε να απόσχει από τη συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ για την διαγραφή των δύο δισεκατομμυριούχων από τον κατάλογο των ρωσικών κυρώσεων της ΕΕ και να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος των κυρώσεων για τα υπόλοιπα 3.000 φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τρία χρόνια, αφού αρχικά είχε αντιταχθεί στην κίνηση αυτή.

🇱🇻 Latvija piekrīt kompromisam, bet savu principiālo nostāju nemaina.



Mēs līdz pēdējam iebildām pret Ališera Usmanova un Mihaila Fridmana izņemšanu no Eiropas Savienības sankciju saraksta. Latvija bija vienīgā ES valsts, kas par to cīnījās līdz pašām sarunu beigām. Tā bija… pic.twitter.com/nnBBVLTQJS — Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) September 22, 2026

«Είμαι σε στενή επαφή με τον Γάλλο πρόεδρο για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ της Λετονίας και της Γαλλίας στον πεδίο της ασφάλειας και της άμυνας.



Ο πρόεδρος Μακρόν συμφώνησε να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Λετονία για την ένταξη της χώρας μας στην γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής» ανέφερε ο Λετονός πρωθυπουργός σε δηλώσεις του.

🇫🇷🇱🇻 Latvia's PM Andris Kulbergs said on Tuesday that French President ​Emmanuel Macron had agreed to start ‌talks with his country about joining a French nuclear deterrence initiative and that #France ​has committed to boosting its presence ​in #Latviahttps://t.co/pGAQPspV7J — Russia-Ukraine Daily News (@rvps2001) September 22, 2026

«Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε επίσης την δέσμευση του να ενισχύσει την στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στην Λετονία, ειδικά στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας» προσέθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.