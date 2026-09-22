Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Σρόπσαϊρ της Αγγλίας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στον οδηγό λεωφορείου, άρπαξε το όχημα και στη συνέχεια προκάλεσε αναστάτωση στους δρόμους, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Τέλφορντ, όταν ο 33χρονος φέρεται να ξήλωσε το μηχάνημα εισιτηρίων μέσα από το λεωφορείο και να το χρησιμοποίησε για να χτυπήσει τον οδηγό στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές, κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του λεωφορείου και να απομακρυνθεί με αυτό, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς.

Insane footage out of Telford this evening as an invader attacks a bus driver and steals the bus!



Crashing into multiple vehicles as he drove through the town! pic.twitter.com/1u9vwdR68U — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 18, 2026

Βίντεο στα social media καταγράφουν τη στιγμή του τρόμου

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το λεωφορείο να κινείται ανεξέλεγκτα στους δρόμους, ενώ ακούγονται φωνές πολιτών που προσπαθούν να προειδοποιήσουν τους υπόλοιπους να απομακρυνθούν.

Περαστικοί ακούγονται να φωνάζουν στον άνδρα να σταματήσει, ενώ άλλοι καλούν τον κόσμο να φύγει από την πορεία του οχήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, όμως σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί. Η αστυνομία κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο στην οδό Court Street στο Τέλφορντ, περίπου στις 18:35 τοπική ώρα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Ο 33χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία και επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε για έλεγχο και φέρει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μόνο ελαφρά τραύματα.

Οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ εξετάζεται το ακριβές κίνητρο της επίθεσης.

Το βίαιο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Βρετανία, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο ο δράστης κατάφερε να μετατρέψει ένα καθημερινό μέσο μεταφοράς σε όχημα επικίνδυνης πορείας μέσα στην πόλη.