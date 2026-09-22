Η Νίνα Φλορ, σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες, έχει έναν ακόμη λόγο να γιορτάζει, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού του ζευγαριού. Το Kisawa Sanctuary, το πολυτελές resort που δημιούργησε στο νησί Benguerra της Μοζαμβίκης, απέσπασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δύο MICHELIN Keys, τη διάκριση του MICHELIN Guide για ξενοδοχειακές εμπειρίες που χαρακτηρίζονται ως exceptional stays.

Η νέα διάκριση ήρθε λίγο πριν από την πέμπτη επέτειο του Kisawa και η Νίνα Φλορ θέλησε να αναφερθεί δημόσια στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη λειτουργία του. Σε ανάρτησή της έδωσε συγχαρητήρια στις ομάδες του Kisawa και του Bazaruto Center for Scientific Studies, του επιστημονικού κέντρου που συνδέεται άμεσα με το resort.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην καθημερινή προσπάθεια που απαιτείται για να διατηρηθεί μια τέτοια διάκριση, κάνοντας λόγο για αφοσίωση, συγκέντρωση και για τη δική τους φιλοσοφία φιλοξενίας, την οποία περιγράφει ως «service from the heart».

Για τη Νίνα Φλορ, το Kisawa δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχειακό project. Είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε να σχεδιάζει προσωπικά και το οποίο συνδέθηκε από την αρχή με την αγάπη της για τη φύση, τον σχεδιασμό και την επιστημονική έρευνα. Το Kisawa άνοιξε τις πόρτες του το 2021, στη νότια πλευρά του Benguerra, σε μια έκταση περίπου 300 εκταρίων με παραλιακό μέτωπο.

Η Νίνα Φλορ πίσω από το Kisawa

Η σχέση της Νίνα Φλορ με το συγκεκριμένο σημείο του Μοζαμβίκη είχε ξεκινήσει πριν ακόμη δημιουργηθεί το Kisawa. Τέσσερα χρόνια πριν από την έναρξη λειτουργίας του resort, είχε ιδρύσει το Bazaruto Center for Scientific Studies (BCSS), έναν οργανισμό αφιερωμένο στη θαλάσσια έρευνα και την παρακολούθηση του οικοσυστήματος του αρχιπελάγους Bazaruto.

Το BCSS και το Kisawa σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να λειτουργούν σε άμεση σύνδεση. Το μοντέλο που δημιούργησε η Φλορ προβλέπει ότι η φιλοξενία υποστηρίζει οικονομικά την επιστημονική δραστηριότητα, ενώ τα δεδομένα και η γνώση που προκύπτουν από την έρευνα μπορούν να επηρεάζουν αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον, τον σχεδιασμό και τις δραστηριότητες του resort. Το ίδιο το BCSS περιγράφει αυτή τη σχέση ως «Resort to Research» μοντέλο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα project που συνδυάζει την ιδιωτική φιλοξενία με ένα μόνιμο ερευνητικό κέντρο. Το BCSS λειτουργεί στο Benguerra και πραγματοποιεί μακροχρόνια παρακολούθηση θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με δεδομένα που αφορούν μεταξύ άλλων τη χημεία του θαλασσινού νερού, τους κοραλλιογενείς υφάλους, τη βιοποικιλότητα και την παρουσία πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η Νίνα Φλορ έχει ενεργό ρόλο και στις δύο πλευρές του εγχειρήματος. Το BCSS την αναφέρει ως ιδρύτριά του, ενώ παράλληλα σημειώνει ότι δημιούργησε το Kisawa Sanctuary και συνεχίζει να έχει δημιουργικό ρόλο μέσω του Studio NJF. Πριν από την ενασχόλησή της με το συγκεκριμένο project, είχε εργαστεί ως Creative Director στη VistaJet, την εταιρεία του πατέρα της, με αντικείμενο το branding και την εμπειρία των πελατών.

Ένα resort μέσα στο τοπίο του Benguerra

Το Kisawa Sanctuary βρίσκεται σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του νησιού Benguerra. Η φιλοσοφία του project δίνει έμφαση στα τοπικά υλικά, τη χειροτεχνία και την όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στο τοπίο.

Η σύνδεση με την τοπική κοινότητα αποτελεί επίσης μέρος του μοντέλου που έχει αναπτύξει η Φλορ. Το BCSS αναφέρει ότι μεγάλο μέρος της ομάδας του προέρχεται από τις τοπικές κοινότητες, ενώ η λειτουργία του οργανισμού περιλαμβάνει εκπαίδευση, απασχόληση και συνεργασία με κατοίκους της περιοχής.

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται σε μια διαφορετική φάση της προσωπικής της ζωής

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο της τέως βασιλικής οικογένειας.

Ο γιος τους γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2026 και πήρε το όνομα Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας, ενώ το ζευγάρι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, καθώς και προς το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Η ανακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας.

Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους. Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν την ειλικρινή τους εκτίμηση προς όλο το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση, η φροντίδα και η υποστήριξη τους συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής».

Η ανακοίνωση ολοκληρωνόταν με μια αναφορά στις πρώτες εβδομάδες της οικογένειας με το νεογέννητο:

«Ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και είναι βαθιά ευτυχισμένοι που ξεκινούν, μαζί με τον γιο τους, αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους».

Από τη Νέα Υόρκη στον γάμο της Αθήνας

Η ιστορία της Νίνα Φλορ και του Φίλιππου Ντε Γκρες είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν από την απόκτηση του γιου τους. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στους κοινωνικούς κύκλους της Νέας Υόρκης, όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά, και η σχέση τους παρέμεινε για μεγάλο διάστημα μακριά από τη δημοσιότητα.

Το καλοκαίρι του 2020 αρραβωνιάστηκαν στην Ιθάκη, κατά τη διάρκεια διακοπών τους στο Ιόνιο.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Σεν Μόριτζ της Ελβετίας. Η τελετή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την παρουσία των πατέρων τους, ενώ ακολούθησε δεξίωση στο Λονδίνο.

Η μεγάλη γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία μελών ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών και προσκεκλημένων από τον επιχειρηματικό και κοινωνικό χώρο. Η Νίνα Φλορ είχε επιλέξει για την ημέρα του γάμου δημιουργία του οίκου Chanel και φόρεσε την οικογενειακή τιάρα της Άννας Μαρίας, με διαμάντια και μαργαριτάρια.

Τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο τους, η οικογένεια μεγάλωσε με την άφιξη του Κίμωνα. Και λίγες εβδομάδες αργότερα, η Νίνα Φλορ έχει έναν ακόμη λόγο να στρέψει το ενδιαφέρον της στο Kisawa, αυτή τη φορά για μια διεθνή ξενοδοχειακή διάκριση που διατηρεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η ίδια, πάντως, επέλεξε στην ανάρτησή της να μην μιλήσει μόνο για τη διάκριση, αλλά να αναγνωρίσει την προσπάθεια των ομάδων που εργάζονται καθημερινά στο Benguerra. Το Kisawa συμπληρώνει πέντε χρόνια λειτουργίας και η Νίνα Φλορ συνεχίζει να το παρουσιάζει ως ένα project στο οποίο η φιλοξενία, ο σχεδιασμός και η θαλάσσια έρευνα συνυπάρχουν στον ίδιο τόπο.