Ένας Τσέχος πολίτης βρέθηκε αντιμέτωπος με τη ρωσική δικαιοσύνη μετά από μια μοναχική αντιπολεμική διαμαρτυρία στην καρδιά της Μόσχας.

Ο Μιχάλ Πλαμίνεκ καταδικάστηκε από δικαστήριο της Μόσχας σε 13 ημέρες διοικητικής κράτησης και χρηματικό πρόστιμο, καθώς σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές κρατούσε στην Κόκκινη Πλατεία πλακάτ με μήνυμα στα αγγλικά που θεωρήθηκε ότι «δυσφημεί» τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη κατηγορία βασίζεται στη νομοθεσία που θεσπίστηκε στη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και προβλέπει κυρώσεις για ενέργειες που οι αρχές θεωρούν προσβλητικές προς τον ρωσικό στρατό.

Η διαμαρτυρία δίπλα στο Κρεμλίνο

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Κόκκινη Πλατεία, σε μικρή απόσταση από το Κρεμλίνο, όπου βρίσκεται και η επίσημη κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Πλαμίνεκ συνελήφθη από τις αρχές και φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη διαδικασία της σύλληψης.

Η υπόθεση προκάλεσε ενδιαφέρον λόγω του σημείου όπου έγινε η διαμαρτυρία, καθώς η Κόκκινη Πλατεία αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και αυστηρά ελεγχόμενα σημεία της ρωσικής πρωτεύουσας.

Φωτογραφία από την Κόκκινη Πλατεία στα social media

Λογαριασμός στο Facebook με το όνομα του Μιχάλ Πλαμίνεκ άλλαξε την εικόνα προφίλ του την Κυριακή, δημοσιεύοντας φωτογραφία που δείχνει έναν νεαρό άνδρα μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Κόκκινη Πλατεία.

Στη συγκεκριμένη εικόνα δεν φαίνεται κάποιο πλακάτ ή μήνυμα διαμαρτυρίας, ωστόσο άλλες αναρτήσεις στο ίδιο προφίλ εκφράζουν υποστήριξη προς την Ουκρανία και καλούν τις δυτικές χώρες να παραμείνουν ενωμένες απέναντι στη Ρωσία.

Αυστηρές ποινές για αντιπολεμικές διαμαρτυρίες

Από το 2022, η Ρωσία έχει ενισχύσει το νομικό πλαίσιο που αφορά δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι πρώτες παραβάσεις συνήθως οδηγούν σε διοικητικά πρόστιμα, ενώ σε περιπτώσεις επανάληψης οι κατηγορίες μπορεί να μετατραπούν σε ποινικές, με πιθανές πολυετείς ποινές φυλάκισης.

Η διαμαρτυρία του Πλαμίνεκ θυμίζει προηγούμενες περιπτώσεις ακτιβιστών που επέλεξαν την Κόκκινη Πλατεία για να στείλουν πολιτικά μηνύματα, παρά τον αυξημένο κίνδυνο σύλληψης.

Η Μόσχα συνεχίζει την πολιτική μηδενικής ανοχής

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές αρχές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυστηρά τις δημόσιες διαμαρτυρίες κατά του πολέμου.

Για τον Τσέχο πολίτη, η συνέπεια ήταν μια σύντομη κράτηση και πρόστιμο, όμως η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα όρια της δημόσιας έκφρασης στη Ρωσία μετά το 2022.