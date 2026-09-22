Ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο Βελιγράδι καθώς είναι ένας από τους ομιλητές του Adria Football Forum 2026 και αναφέρθηκε φυσικά στην ΑΕΚ, στο ματς που έρχεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στη νοοτροπία νικητή και στη σχέση του με τους παίκτες του.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στις υψηλότερες προσδοκίες που υπάρχουν μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στη League Phase του Champions League, λέγοντας τα εξής…

«Δεν είναι η πρώτη φορά που οι οπαδοί έχουν υψηλές προσδοκίες. Όσο προχωράς και πετυχαίνεις καλά αποτελέσματα, οι προσδοκίες αυξάνονται. Τόσο των οπαδών και των ΜΜΕ όσο και οι δικές σου. Αλλά πώς μπορείς να το σταματήσεις αυτό, να επιλέξεις σκόπιμα να μην είσαι πρώτος στην πρώτη σεζόν, αλλά να περιμένεις τη δεύτερη; Φυσικά, θα εκμεταλλευτείς την ευκαιρία αν παρουσιαστεί. Εμείς στην ΑΕΚ, όσον αφορά το μπάτζετ, την αξία της ομάδας και την επένδυση στη μεταγραφική περίοδο, εξακολουθούμε να είμαστε τέταρτοι στην Ελλάδα.

Αν το δούμε έτσι, τότε ο τίτλος ήρθε πολύ νωρίς, αλλά συχνά η πραγματικότητα δεν είναι κάτι που λαμβάνουμε υπόψη, όπως θα έλεγε ένας φίλος μου. Εδώ, έχουμε σύντομα ένα παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι μια πολύ πιο ακριβή ομάδα από εμάς, αλλά φυσικά θα βγούμε στο γήπεδο για να την αντιμετωπίσουμε και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για τη νοοτροπία νικητή που πρέπει να έχει ο προπονητής: «Όποιος έχει περάσει από τη σχολή του Ράνκο Στόγιτς στη Ραντ, μπορεί να διαχειριστεί ομάδες στο υψηλότερο επίπεδο. Εκεί δεν υπάρχει κανένα λάθος… Όλα είναι μια διαδικασία. Η αφετηρία, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, δεν ήταν το μηδέν, αλλά το -100. Με τη βοήθεια διαφόρων ανθρώπων, από τον Ράνκο Στόγιτς μέχρι τον Ράντομιρ Άντιτς, έφτασα στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα. Ελπίζω, όμως, αυτό να μην είναι το τελικό σημείο, αλλά να υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση. Δεν είμαι υποστηρικτής των προπονητών που προσαρμόζονται στα πάντα, ούτε μπορώ να συγχωρήσω εκείνους που λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.

Ο καθένας από εμάς πρέπει πάντα να προσπαθεί να κερδίζει, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά ακόμη και όταν παίζει χαρτιά. Η δουλειά ενός προπονητή θα πρέπει να είναι να παίρνει το καλύτερο δυνατό από κάθε παίκτη. Δεν είναι όλα τόσο απλά, ειδικά όταν πρόκειται για το να ενταχθείς σε μια ομάδα που φέρνει αποτελέσματα. Στο ποδόσφαιρο, οι άνθρωποι συχνά μιλούν για ομορφιά, αλλά η ομορφιά είναι υποκειμενική. Αυτό που είναι όμορφο για μένα δεν είναι απαραίτητα όμορφο για κάποιον άλλον και συχνά αρχίζουμε να υπερβάλλουμε. Και η απάντηση σε αυτό είναι η ισορροπία».

Για τη σχέση που έχει με τους παίκτες και τις συζητήσεις μαζί τους: «Όπως λένε οι σπουδαίοι προπονητές του μπάσκετ μας: “Η Αυτού Μεγαλειότης ο παίκτης”. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ολοκληρώνω κάθε προπόνηση, κάθε ημίχρονο και κάθε αγώνα απευθυνόμενος στους παίκτες: “Έχετε κάποια ερώτηση, κάποια πρόταση;”. Αν κάποιος απαντήσει, αυτό μου δίνει χαρά, γιατί σημαίνει ότι συμμετέχει, ότι είναι αφοσιωμένος. Γι’ αυτό και ζητώ συνεχώς προτάσεις, και κάνω το ίδιο με τους συνεργάτες μου. Θέλω να υπάρχει αντιπαράθεση απόψεων. Θέλω να με πείσεις για αυτό που πιστεύεις ή, διαφορετικά, θα σε προκαλέσω να το υποστηρίξεις. Σε κάθε περίπτωση, η ανταλλαγή απόψεων είναι σημαντική».

Για τους διαιτητές και το VAR: «Γενικά, έχω εξαιρετική επικοινωνία με τους διαιτητές. Τους σέβομαι, γιατί πρόκειται για μια σχέση αμφίδρομη. Όσο υψηλότερου επιπέδου είναι ο διαιτητής, τόσο πιο εύκολη είναι η επικοινωνία. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Ένας διαιτητής που δεν είναι σίγουρος για τις αποφάσεις του, πηγαίνει από το ένα λάθος στο άλλο. Είναι γνωστό ότι δεν είμαι υποστηρικτής αυτών των νέων τεχνολογιών. Όλοι ζούμε για μια στιγμή, για εκείνο το υπέρτατο συναίσθημα όταν μπαίνει ένα γκολ. Και έχουμε φτάσει στο σημείο όπου αυτή η στιγμή έχει χαθεί. Γίνεται ένας έλεγχος, περιμένεις μερικά λεπτά και μετά είναι κάπως σαν: Ωχ, τελικά είναι γκολ.

Επίσης, δεν μου αρέσει το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των πέναλτι. Δεύτερον, είναι πολύ δυσάρεστο για έναν διαιτητή να τον καλεί κάποιος από το γραφείο και στη συνέχεια εκείνος να πηγαίνει να ελέγξει κάτι που θεωρεί ότι δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα όλο το γήπεδο να τον αποδοκιμάζει. Δεν θα ήθελα ο διαιτητής να μετατραπεί σε κάποιον που απλώς καταλογίζει φάουλ στη μέση του γηπέδου. Θα πρέπει να παραμείνει αυτός που παίρνει τις βασικές αποφάσεις και όχι κάποιος που βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, μου αρέσει πολύ η τεχνολογία στη γραμμή του τέρματος, η οποία ενημερώνει αν η μπάλα έχει περάσει ή όχι τη γραμμή».