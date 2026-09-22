Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, επιτέθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τα παράπονα που εξέφρασε για τη διαιτησία του ντέρμπι με την Ατλέτικο, με το κλαμπ να απαντάει και την κόντρα των δύο πλευρών να συνεχίζεται.

Εδώ και χρόνια οι σχέσεις της «βασίλισσας» με τον πρόεδρο της ισπανικής Λίγκας είναι οι χειρότερες και δεν προβλέπεται να βελτιωθούν σύντομα. Η Ρεάλ εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία στην ήττα της από την Ατλέτικο και ο Τέμπας αποφάσισε να πάρει θέση μέσω των social media, αναφέροντας τα εξής…

«Να πάλι τα ίδια: τα φερέφωνα και τα τηλεοπτικά μέσα του καθεστώτος αναπαράγουν το γνωστό, παλιό αφήγημα περί της διαρκούς συνωμοσίας. Όταν δεν φταίει η υπόθεση Νεγκρέιρα, φταίει ο διαιτητής· κι όταν δεν φταίει αυτό, το πρόβλημα είναι ότι οι διαιτητές δεν είναι διεθνείς. Όλοι οι σύλλογοι διευθύνονται από διαιτητές, είτε διεθνείς είτε μη διεθνείς. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί διαιτησία κατά παραγγελία.

Όμως, το εν λόγω άρθρο προχωρά ακόμη περισσότερο: ισχυρίζεται ότι οι διαιτητές βλάπτουν «την επιχείρηση που τους συντηρεί». Τι ακριβώς ζητάει; Διαιτησία με βάση τα έσοδα, την τηλεθέαση ή το κύρος του συλλόγου; Τι αντίληψη περί ισότητας στον ανταγωνισμό είναι αυτή;

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι καθοριστική για τη LaLiga. Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι «η LaLiga δεν αξίζει τίποτα» χωρίς αυτήν, αποκαλύπτει την περιφρόνηση προς τους άλλους συλλόγους, τους οπαδούς τους και την ιστορία τους. Το πρωτάθλημα δεν ανήκει σε κανέναν.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι οι διαιτητές στρέφονται εσκεμμένα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης σημαίνει ότι ζει σε άλλον γαλαξία. Αυτό το αφήγημα χρησιμεύει ως δικαιολογία για να καλυφθούν άλλες αδυναμίες, οι οποίες είναι εμφανείς στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Είναι πιο βολικό να επικαλείσαι μια συνωμοσία παρά να εξηγείς τι πραγματικά συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

Και η στάση μου δεν εξαρτάται από κάποια συγκεκριμένη θέση: ένα διαιτητικό λάθος δεν αποδεικνύει συνωμοσία, ούτε η επί χρόνια επανάληψή του το μετατρέπει σε αλήθεια.

Βγάλτε τις παρωπίδες! Έχουμε Σεπτέμβριο και ήδη χαρακτηρίζουν το πρωτάθλημα «αλλοιωμένο». Κανείς με κοινή λογική δεν πείθεται πλέον από αυτή την παλιά δικαιολογία».

Ανακοίνωση – απάντηση της Ρεάλ

Λίγη ώρα μετά, ήρθε η απάντηση της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή της…

«Σε απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας, η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

Ο σύλλογός μας θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της La Liga χρησιμοποιεί τη θεσμική του θέση για να συνεχίζει να δυσφημεί και να επιτίθεται στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον τρόπο που το κάνει σε κάθε δημόσια παρέμβασή του. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση και την προστασία των συμφερόντων όλων των συλλόγων της La Liga συνεχίζει να επιδεικνύει μια επαναλαμβανόμενη εμμονή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθιστώντας τον σύλλογό μας μόνιμο στόχο των δημόσιων επιθέσεών του.

Η τελευταία του παρέμβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ακατανόητη, καθώς δεν συνάδει με τη στάση που θα ανέμενε κανείς από έναν υπεύθυνο διοικητικό παράγοντα. Μάλιστα, αποτελεί απάντηση σε άρθρο που έγραψε ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος για ένα ψηφιακό μέσο ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος της La Liga επιλέγει να επιτεθεί στον σύλλογό μας, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει να αξιολογήσει τη δική μας αθλητική στρατηγική — κάτι που είναι εντελώς παράλογο και ανεύθυνο.

Είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της La Liga αφιερώνει τον χρόνο του και χρησιμοποιεί τα προσωπικά του μέσα επικοινωνίας προκειμένου να προσπαθεί επανειλημμένα να δυσφημίσει δημόσια τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντί να αξιοποιεί την ευθύνη που απορρέει από τη θέση του για να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους θεσμούς που υποτίθεται ότι εγγυώνται την αμεροληψία της διοργάνωσης.

Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να πλήττει την εικόνα της διοργάνωσής μας και του ισπανικού ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ακατάλληλη συμπεριφορά, η οποία έχει επαναληφθεί διαχρονικά, πιστεύουμε ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ισπανία χρειάζεται επειγόντως έναν ηγέτη ικανό να διαχειριστεί τη διοργάνωση και να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της, τηρώντας παράλληλα το θεμελιώδες καθήκον της ουδετερότητας.

Χρειάζεται έναν άνθρωπο που να αντιλαμβάνεται τη φύση της συγκεκριμένης θέσης, καθώς ο πρόεδρος της La Liga δεν είναι ο ιδιοκτήτης της διοργάνωσης, αλλά ο διαχειριστής της, ο οποίος υπηρετεί τους συλλόγους που απαρτίζουν τη λίγκα και του έχουν εμπιστευτεί την ηγεσία της.

Οι σύλλογοι χρειάζονται κάποιον που να υπηρετεί αυτή την αποστολή με ειλικρίνεια».