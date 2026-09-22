Η A7, ένας χρηματοπιστωτικός όμιλος με τη στήριξη του Κρεμλίνου, φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες και πλαστογραφημένα έγγραφα για να διακινήσει ρωσικά κεφάλαια μέσω του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, παρά τις κυρώσεις. Η Standard Chartered, η Citigroup και άλλα διεθνή τραπεζικά ιδρύματα διακίνησαν δισεκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο. Η εταιρεία A7 κατάφερε να διεισδύσει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα χρησιμοποιώντας μια ευρεία επιχείρηση πλαστογραφίας εγγράφων.

Εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία που περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας Financial Times από το εσωτερικό της A7, του ομίλου που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση στο δυτικό σύστημα πληρωμών, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε παραδοσιακές μεθόδους ξεπλύματος χρήματος για να διοχετεύσει περισσότερα από 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, παρά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.



Ορισμένες πληρωμές που περιλαμβάνονται στη διαρροή σχετίζονταν με εξαιρετικά ευαίσθητα προϊόντα που συνδέονται με τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου στρατιωτικού εξοπλισμού και αγορών από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας.

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We have obtained hundreds of thousands of files from inside the Kremlin-backed fintech company A7, supposedly set up as an alternative to the western SWIFT system. 1/3

Kremlin-backed forgery scheme moved $6.9bn through global banks https://t.co/uftFB1g5mg via @ft — Anne-Sylvaine Chassany (@ChassNews) September 22, 2026

Παρόλο που η A7 διαφήμιζε τις χρηματοοικονομικές της καινοτομίες, βασίστηκε σε ένα δίκτυο εικονικών και υπαρχουσών επιχειρήσεων για να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα Swift και να πραγματοποιήσει πληρωμές. Συγκάλυψε τη χρήση αυτών των διαμεσολαβητών με μια βιομηχανικής κλίμακας επιχείρηση πλαστογραφίας για την παραγωγή πλαστών τιμολογίων. Λογαριασμοί που τηρούνταν στη Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ και μόνο, έλαβαν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια από οντότητες συνδεδεμένες με την A7 μεταξύ των τελών του 2024, όταν ιδρύθηκε η A7, και του Αυγούστου του 2025.



Κατά την ίδια περίοδο, στην DBS στο Χονγκ Κονγκ στάλθηκαν 273 εκατομμύρια δολάρια και πελάτες της Citigroup έλαβαν 74 εκατομμύρια δολάρια. Πελάτες της Deutsche Bank στην Ευρώπη έλαβαν περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια. Η A7 άνοιξε λογαριασμούς στην First Abu Dhabi, τη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για 17 διαφορετικές οντότητες, οι οποίες πραγματοποίησαν εξερχόμενες πληρωμές άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Χρησιμοποίησε επίσης λογαριασμούς στις JPMorgan Chase και DBS.



Η A7 ιδρύθηκε αρχικά στη Ρωσία και το Κιργιστάν από τον Ιλάν Σορ, έναν Μολδαβό ολιγάρχη, με την υποστήριξη της Promsvyazbank (PSB), μιας κρατικής τράπεζας με στενούς δεσμούς με την αμυντική βιομηχανία. Ο Σορ δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass τον Ιούλιο: «Δίνουμε στις εταιρείες και τις χώρες ελευθερία, επειδή το σύστημά μας είναι “θωρακισμένο” απέναντι στις κυρώσεις».

Ιλάν Σορ, ο Μολδαβός ολιγάρχης που ίδρυσε την A7

Το Κρεμλίνο έχει προβάλει την A7 ως τον κορυφαίο πάροχο διασυνοριακών πληρωμών της χώρας για εισαγωγές, αφότου οι ρωσικές τράπεζες αποκλείστηκαν από το σύστημα Swift μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.



Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ναρέντρα Μόντι, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, συζήτησαν αυτόν τον μήνα ένα «ρωσο-ινδικό σύστημα πληρωμών» με τον πρόεδρο της PSB. Οι FT βρήκαν στοιχεία για 100 εικονικές εταιρείες της A7 που πραγματοποίησαν πληρωμές κατά την περίοδο που καλύπτει η διαρροή.



Τα έγγραφα αναφέρουν τουλάχιστον άλλες 100 τέτοιες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 61 στα ΗΑΕ, 87 στο Χονγκ Κονγκ, 16 στο Κιργιστάν και 14 στην Ινδονησία.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπροστά από το περίπτερο της A7 στη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί

Ενώ οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες εικονικές εταιρείες ήταν εταιρείες-κέλυφη που ελέγχονταν από την A7, η μεγαλύτερη μεμονωμένη οντότητα πληρωμών ήταν ένας κλειστός κρατικός φορέας του Κιργιστάν, η Εμπορική Εταιρεία της Δημοκρατίας του Κιργιστάν.

Το δίκτυο των εικονικών εταιρειών

Τουλάχιστον τρεις οντότητες είχαν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επιβλήθηκαν κυρώσεις στην A7 τον Μάιο του 2025. Μια οντότητα στην Ουγγαρία φαίνεται να ήταν ο κρίσιμος δίαυλος για πληρωμές προς την ΕΕ. Βάσει του σχεδίου της A7, οι εικονικές εταιρείες κανονίζουν την κατάθεση μετρητών σε τράπεζες εντός του συστήματος Swift, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση λογαριασμών στο εξωτερικό για ρωσικές εταιρείες. Οι κινεζικοί τραπεζικοί λογαριασμοί ήταν ο τελικός προορισμός για λίγο πάνω από το ήμισυ των ροών.



Ο Ζακ Τβάροζνα, πρώην αναλυτής τραπεζικών θεμάτων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι «τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματική κλίμακα του δικτύου ξεπλύματος χρήματος της A7 είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε συνειδητοποιήσει οποιοσδήποτε προηγουμένως».



Η A7 είναι πλέον ένας σημαντικός πάροχος πληρωμών για συμβατικές πολιτικές επιχειρήσεις, με την εταιρεία να ισχυρίζεται ότι διαχειρίζεται σχεδόν το ένα πέμπτο των συναλλαγών εξωτερικού συναλλάγματος της Ρωσίας.

FT Investigation: Standard Chartered, Citigroup and other international banks have handled billions of dollars from a Kremlin-backed fintech company that tricked its way into the global financial system with a vast document forgery operation. https://t.co/DN0FxsSWXw pic.twitter.com/o4QgGpDW1w — Financial Times (@FT) September 22, 2026

Η A7 κατέβαλε σημαντική προσπάθεια για να εξαπατήσει τους ελέγχους των τραπεζών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι εικονικές εταιρείες παρήγαγαν έγγραφα, πλαστογραφημένα εκ των προτέρων, τα οποία δημιουργούσαν μια διαδρομή εγγράφων σχεδιασμένη να συγκαλύπτει τις πραγματικές συναλλαγές.



Αυτό περιλάμβανε μια βιβλιοθήκη χιλιάδων εταιρικών σφραγίδων, ορισμένες από τις οποίες είναι πλαστές, ενώ άλλες έχουν συλλεχθεί από πραγματικά έγγραφα εταιρειών που δεν γνώριζαν τίποτα. Στις εικονικές εταιρείες δόθηκαν οδηγίες για το πώς να περιγράφουν τα είδος των αγαθών που αγόραζαν, ώστε να μην εγείρουν υποψίες.

Πώς παρακάμφθηκαν οι τραπεζικοί έλεγχοι

Εικονικές εταιρείες και Α7 εργάστηκαν σκληρά για να διατηρήσουν πειστικές ιστορίες κάλυψης για τους αγοραστές και τους πωλητές. Σε μια εσωτερική συνομιλία, το προσωπικό της A7 συζητά ένα ερώτημα συμμόρφωσης τράπεζας σχετικά με μια πληρωμή που στην πραγματικότητα αφορούσε 500 διόπτρες νυκτερινής όρασης, κόστους 3,6 εκατομμυρίων γουάν (510.000 δολάρια), εκ μέρους Ρώσου πελάτη τον Φεβρουάριο του 2025.



«Το τιμολόγιο του πελάτη αφορούσε μια Thermal Scope-HR50L», σημειώνει ένα μέλος του προσωπικού. Το προσωπικό της A7 είχε ήδη παράγει πλαστά έγγραφα ισχυριζόμενο ότι ο πελάτης αγόραζε θερμικά σκληρυμένο γυαλί, αλλά εξέτασε το ενδεχόμενο να παράγει τιμολόγια που ανέφεραν τα αγαθά ως υποδήματα. Ωστόσο, τα μέλη του προσωπικού εξέφρασαν ανησυχίες ότι τα έγγραφα θα πρέπει να παραμείνουν συνεπή με προηγούμενα τιμολόγια. «Αυτός ο δικαιούχος είχε ήδη πληρωμές που περιγράφονταν ως κάμερες/οπτικά είδη — τα παπούτσια δεν θα εγείρουν ερωτήματα;» ρωτά ένα μέλος του προσωπικού. «Ωραία τότε, αφήστε το ως γυαλί», απαντά ένα άλλο.



Το προσωπικό της A7 συζητά επίσης πώς να αφαιρέσει αυτό που αποκαλεί «ρωσικό ίχνος» από τα έγγραφα. Εκτός από την αλλαγή των αναφερόμενων αγοραστών, των προϊόντων και των λεπτομερειών παράδοσης για τα αγαθά, είχαν στρατηγικές και λογισμικό για να διασφαλίσουν ότι δεν εγείρονταν υποψίες από την εμφάνιση χαρακτήρων του κυριλλικού αλφαβήτου σε τυχόν έγγραφα. Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας εκμεταλλεύεται τους ελέγχους στο Swift που εξαρτώνται από τη διενέργεια επαρκών ελέγχων στους πελάτες από την αποστέλλουσα τράπεζα. Η παράκαμψη των ελέγχων οποιασδήποτε τράπεζας-μέλους ανοίγει τον δρόμο για την A7 να στείλει πληρωμές μέσω του συστήματος.

Στα αρχικά στάδια του σχεδίου της στα τέλη του 2024 και τις αρχές του 2025, η A7 έστειλε μεγάλους όγκους μέσω τριών τραπεζών του Κιργιστάν: Eldik, Aiyl και Eurasian Savings Bank (ESB). Τα αρχεία της A7 δείχνουν ότι εγέρθηκαν υποψίες από τη Standard Chartered, η οποία δεν έχει άμεση σχέση ανταποκριτή με αυτές τις τράπεζες του Κιργιστάν, τον Φεβρουάριο του 2025. Οι παραλήπτες της A7 στην τράπεζα είχαν τους λογαριασμούς τους κλειστούς λίγο αργότερα. Στη συνέχεια, η A7 μετέφερε τις δραστηριότητές της διοχετεύοντας περισσότερες πληρωμές μέσω των ΗΑΕ.

Η First Abu Dhabi διαχειρίστηκε τον όγκο των ροών. Οι εικονικές εταιρείες της A7 άνοιξαν περισσότερους από μια δωδεκάδα λογαριασμούς στην τράπεζα, από τους οποίους πραγματοποίησαν εξερχόμενες πληρωμές ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συναλλαγές περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ τους. Η τράπεζα διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο για την A7 διευκολύνοντας τις μετατροπές ντιράμ των Εμιράτων, μέσω των ανταποκριτών της, σε δολάρια, ευρώ και γουάν — μια ζωτική υπηρεσία για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού διακανονισμού.



Τουλάχιστον μία οντότητα της A7 άνοιξε επίσης λογαριασμό στο υποκατάστημα της DBS στο Χονγκ Κονγκ. Τα αρχεία της A7 δείχνουν αυτή την οντότητα να λαμβάνει πληρωμές ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων και να πραγματοποιεί πληρωμές συνολικού ύψους 207 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και είναι ασαφές πόσα πέρασαν από την ίδια την τράπεζα. Η πραγματική κλίμακα της επιχείρησης είναι πιθανό να ήταν μεγαλύτερη. Άλλες 17.500 πληρωμές αναφέρθηκαν στα δεδομένα, αλλά οι FT δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσουν την αξία τους. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης λεπτομέρειες για υποσχετικές επιστολές που εκδόθηκαν από την A7 με ονομαστική αξία άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

FT says Kremlin-backed fintech A7 ("a group set up as an alt to the Western payments system") used front companies and forged invoices to move more than $6.9B through global banks despite sanctions. The flows touched Standard Chartered, Citi, JPMorgan, Deutsche Bank, & DBS. pic.twitter.com/9f9YG6iKtT — Kevin Rothrock (@MrKevinRothrock) September 21, 2026

Τα δεδομένα στη διαρροή επέτρεψαν επίσης στους FT να εντοπίσουν λογαριασμούς της A7 από τους οποίους πουλήθηκαν σε Ρώσους αγοραστές Tether αξίας δισεκατομμυρίων. Τα έγγραφα δείχνουν ότι τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της FAB, υπέβαλαν αιτήματα ελέγχου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προς τις εικονικές εταιρείες της A7.



Τον Φεβρουάριο του 2025, η Standard Chartered έθεσε σε αναστολή τις πληρωμές σε μια σειρά λογαριασμών από την ESB. Το σύνθημα φαίνεται να ήταν μια σειρά πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου, πολλές από τις οποίες χωρίστηκαν σε μικρά κομμάτια, ενδεχομένως για να αποφευχθεί η επίτευξη των ορίων αναφοράς. Μία εταιρεία έλαβε ακριβώς 20 εκατομμύρια γουάν, χωρισμένα σε 12 κομμάτια. Μια άλλη έλαβε το ίδιο ποσό σε έξι δόσεις. Η ροή πληρωμών προς τη Standard Chartered στερέψε γύρω σε εκείνη τη χρονική στιγμή, και περισσότερες εργασίες φαίνεται να διοχετεύθηκαν από τράπεζες στα ΗΑΕ παρά από το Κιργιστάν.



Τα έγγραφα της A7 δείχνουν ότι οι τράπεζες των Εμιράτων υπέβαλαν επίσης ερωτήματα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τους επόμενους μήνες. Αλλά οι έρευνές τους συνάντησαν το εργοστάσιο πλαστογραφίας της A7, το οποίο παρήγαγε ψευδή τιμολόγια για να προσπεράσει τις ερωτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο των Financial Times.