Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα προηγήθηκαν της μοιραίας πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, αλλά και μιας γυναίκας που εμφανίζεται ως νέο πρόσωπο στην υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε όσα φέρεται να συνέβησαν τις ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η συνάντηση στο Ψυχικό και η γνωριμία με τη γιατρό

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε στο Live News ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, η αφετηρία των νέων στοιχείων βρίσκεται σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε κατάστημα στο Ψυχικό.

Στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο υπνοθεραπευτής και μία ακόμη γυναίκα, η οποία γνώριζε τον τραγουδιστή και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο ανδρών και της γιατρού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης φέρεται να τέθηκε το ενδεχόμενο ο Μαζωνάκης να ταξιδέψει στο εξωτερικό προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπείες. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται, αντί γι’ αυτό, να του πρότεινε τη γιατρό του ιατρείου στην Καρνεάδου.

Ο τραγουδιστής φέρεται να γνώριζε ήδη τη συγκεκριμένη γιατρό από το 2021, όταν είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο Live News

Κάνει την υδροθεραπεία ο Μαζωνάκης την Τρίτη. Και μετά φαίνεται να είναι επιφυλακτικός σε σχέση να κάνει με την πλασμαφαίρεση. Και φαίνεται λοιπόν να υπάρχουν SMS μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης ιατρού, που αναφέρουν ότι «δεν θέλει να έρθει για την πλασμαφαίρεση».

Η γιατρός φέρεται να λέει ότι «δεν θέλει να έρθει για πλασμαφαίρεση ο Μαζωνάκης και ο υπνοθεραπευτής να λέει «άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ», με την λογική δηλαδή ότι «θα τον πείσω να κάνει την πλασμαφαίρεση».

Και φαίνεται να υπάρχουν μια σειρά SMS που δείχνουν ότι υπήρχε αυτός ο δισταγμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν είναι μόνο αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα – μεταξύ αυτών και το μήνυμα με το «όλα καλά» – υπάρχουν άλλα που διαθέτει ο υπνοθεραπευτής.

Το «όλα καλά» σχετίζεται πιθανόν με τους προηγούμενους δισταγμούς του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τα ζητήματα που υπήρχαν με την υδροθεραπεία. Επισημαίνεται πως ο τραγουδιστής επιθυμούσε να πάει στο εξωτερικό για να κάνει την πλασμαφαίρεση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε υδροθεραπεία και υπήρχε ένα ζήτημα να μην πάει, και πιέστηκε να πάει στην εν λόγω μοιραία θεραπεία, στη μοιραία πλασμαφαίρεση.

Το μήνυμα δύο ώρες μετά τον θάνατο

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα αναμένεται να αποκτήσει και ένα ακόμη μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη γιατρό περίπου δύο ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο μήνυμα φέρεται να αναγράφεται η φράση «σε πήρα στο λαιμό μου». Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το συγκεκριμένο μήνυμα σε συνδυασμό με το σύνολο των επικοινωνιών που έχουν καταγραφεί, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο γεγονός αναφερόταν ο αποστολέας και εάν σχετίζεται με όσα είχαν προηγηθεί της μοιραίας πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο παραμένουν τα κινητά τηλέφωνα και τα υπόλοιπα ψηφιακά δεδομένα, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε προσώπου που εμφανίζεται στην υπόθεση.