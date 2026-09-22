Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 11χρονο κορίτσι στην Αγγλία, όταν ένα κρυμμένο, αιχμηρό κλαδί διαπέρασε το στήθος της ενώ έπαιζε με φίλους σε λασπώδη περιοχή κοντά στο Πλίμουθ.

Η Lilly Angel Rodgers από το Newton Abbot είχε επισκεφθεί την περιοχή Wacker Quay μαζί με δύο φίλους της, τη μητέρα ενός από τα παιδιά και τον σύντροφό της. Η μικρή ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπούσε το σερφ, την αναρρίχηση, το κάμπινγκ και το paddleboarding.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην έρευνα για τον θάνατό της, τα τρία παιδιά έπαιζαν στη λασπώδη όχθη, ενώ οι δύο ενήλικες ετοίμαζαν μπάρμπεκιου και είχαν τα παιδιά διαρκώς στο οπτικό τους πεδίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η Lilly και οι φίλοι της κατέβαιναν γλιστρώντας τη λασπώδη πλαγιά και έπαιζαν, μεταξύ άλλων, ένα παιχνίδι που αποκαλούσαν «αστερίας». Κάποια στιγμή, η 11χρονη άρχισε να κινείται με το κεφάλι προς τα κάτω, κάνοντας αυτό που περιγράφηκε ως «έρπην κομάντο». Τότε συνέβη το μοιραίο.

Ένα αιχμηρό κλαδί, το οποίο ήταν καλυμμένο από τη λάσπη και δεν ήταν ορατό, καρφώθηκε στο σώμα της και διαπέρασε τα πλευρά της. Η μικρή σηκώθηκε, έπιασε το στήθος της και άρχισε να λαχανιάζει, προτού καταρρεύσει μέσα στη λάσπη.

Girl, 11, dies as hidden branch pierces her heart while playing in mud with friendshttps://t.co/8JeymIeDTh pic.twitter.com/bJMh9iWRXl — Daily Star (@dailystar) September 21, 2026

Οι ενήλικες προσπάθησαν να τη φτάσουν, ενώ λίγο αργότερα έσπευσαν στο σημείο και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η Lilly χρειάστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε ασφαλές σημείο, όπου ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ωστόσο, χρειάστηκαν περίπου 40 λεπτά για να μεταφερθεί από τις λασπώδεις εκτάσεις στη στεριά.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το κλαδί είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στην πνευμονική αρτηρία, με αποτέλεσμα να σταματήσει η καρδιά της. Ο δρ James Garvican, παθολογοανατόμος στο Royal Cornwall Hospital, κατέθεσε ότι η αιτία θανάτου ήταν «διατιτραίνον τραύμα στο στήθος».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον τραυματισμό αποτέλεσμα «εξαιρετικά κακής τύχης», εξηγώντας ότι μια ελάχιστα διαφορετική θέση του κλαδιού θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μόνο έναν επιφανειακό τραυματισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, το τραύμα ήταν μη αντιμετωπίσιμο.

Ο ανώτερος ιατροδικαστής της Κορνουάλης και των Νήσων Σκίλι, Andrew Cox, κατέληξε ότι ο θάνατος της Lilly ήταν ατύχημα.

«Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ένα «απελπιστικά απίθανο ατύχημα». Όπως σημείωσε, η Lilly και οι φίλοι της είχαν παίξει πολλές φορές στο ίδιο σημείο και οι ενήλικες που βρίσκονταν μαζί τους φρόντιζαν να παραμένουν τα παιδιά μέσα στο οπτικό τους πεδίο.

Η έρευνα κατέληξε έτσι ότι η 11χρονη έχασε τη ζωή της από έναν εξαιρετικά σπάνιο και απρόβλεπτο τραυματισμό, όταν γλίστρησε πάνω στο κρυμμένο κάτω από τη λάσπη κλαδί.