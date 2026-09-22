Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, η επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό και η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρότερου οικοσυστήματος καινοτομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με Έλληνες και ελληνικής καταγωγής ιδρυτές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere», με τη συμμετοχή επιχειρηματιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Anastasios Angelopoulos, συνιδρυτής και CEO της Arena, ο Anastasis Germanidis, συνιδρυτής και Co-CEO της Runway, η Nicky Goulimis, συνιδρύτρια και CEO της Tunic Pay, και ο Spiros Xanthos, ιδρυτής και CEO της Resolve AI.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Partner στη Threshold Ventures και αντιπρόεδρος της Endeavor Greece.

«Η αξιοκρατία συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες επιτυχίας»

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις διαδρομές των Ελλήνων επιχειρηματιών τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι οι ιστορίες τους έχουν ιδιαίτερη σημασία και για προσωπικούς λόγους, καθώς πριν ασχοληθεί με την πολιτική είχε εργαστεί στον χώρο των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Όπως ανέφερε, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δημιούργησε ένα από τα πρώτα επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα που επικεντρώνονταν αποκλειστικά στον τομέα της τεχνολογίας.

«Αν υπάρχει ένα νήμα που συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες, αυτό είναι η αξιοκρατία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία μπορεί να έρθει ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το υπόβαθρο κάποιου, όταν υπάρχει προσπάθεια και πρόσβαση στις κατάλληλες ευκαιρίες.

Ο πρωθυπουργός έθεσε στους συμμετέχοντες το ζήτημα της επιστροφής Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό, αλλά και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ίδιοι ως μέντορες για τη νέα γενιά επιχειρηματιών.

Το παράδειγμα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και το brain gain

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επένδυση της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι η δημιουργία του κέντρου τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων της εταιρείας ξεκίνησε με στόχο περίπου 200 εργαζομένους και πλέον έχει ξεπεράσει τους 1.500.

Όπως ανέφερε, το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου, ικανό να υποστηρίξει επενδύσεις τεχνολογίας μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα, κάλεσε τους Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν πετύχει στο εξωτερικό να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς startups.

«Τίποτα δεν εμπνέει περισσότερο από ένα καλό παράδειγμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι νέοι επιχειρηματίες χρειάζονται όχι μόνο να ακούσουν ιστορίες επιτυχίας, αλλά και να γνωρίζουν τις δυσκολίες, τις αποτυχίες και τις απογοητεύσεις που αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής διαδρομής.

Η επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό και το στοίχημα του ταλέντου

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές δράσεις για το brain gain, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οργανώνει στο εξωτερικό εκδηλώσεις επαγγελματικών ευκαιριών, φέρνοντας σε επαφή ελληνικές επιχειρήσεις με Έλληνες αλλά και ξένους εργαζομένους που ενδιαφέρονται να εργαστούν στη χώρα.

Όπως είπε, η παγκόσμια αγορά αντιμετωπίζει πλέον έλλειψη ταλέντου και η Ελλάδα διαθέτει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται εντός χώρας και την ισχυρή κοινότητα Ελλήνων του εξωτερικού.

Ωστόσο, τόνισε ότι η επιστροφή κάποιου στην Ελλάδα δεν εξαρτάται μόνο από μια θέση εργασίας.

«Χρειάζεται μια καλή θέση εργασίας, αλλά παράλληλα πρέπει να πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε, συνδέοντας την απόφαση επιστροφής με το συνολικό περιβάλλον ζωής, την εκπαίδευση και τις προοπτικές για τις οικογένειες.

Μητσοτάκης για AI: «Η μάχη για το ρυθμιστικό πλαίσιο θα δοθεί στις ΗΠΑ»

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινείται μέσα στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα αυτόνομων αποφάσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και στην κατανόηση των εξελίξεων από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Όπως ανέφερε, υπάρχει ο κίνδυνος είτε η πολιτεία να μην παρέμβει λόγω πολυπλοκότητας είτε να δημιουργηθεί ένα υπερβολικά περιοριστικό πλαίσιο που θα ανακόψει την καινοτομία.

«Δεν έχω μια σαφή απάντηση», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ελλάδα πρέπει να εντοπίσει συγκεκριμένους τομείς όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία.

Ως παράδειγμα ανέφερε την υγεία, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση δεδομένων μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύεται η ιδιωτικότητα.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η βασική συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και του ρυθμιστικού πλαισίου θα διαμορφωθεί κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της παρουσίας των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών.

Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το πρόβλημα της ενιαίας αγοράς

Αναφερόμενος στις διαφορές μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στο επενδυτικό περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία των κεφαλαιαγορών και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Όπως είπε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρώπης είναι ότι, παρά το μέγεθος της αγοράς της, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια που δυσκολεύουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τον λόγο αυτό αναφέρθηκε στην ιδέα του λεγόμενου «28ου καθεστώτος», μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εταιρικής ταυτότητας που θα επέτρεπε σε μια επιχείρηση να δραστηριοποιείται ευκολότερα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

«Η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στην Ευρώπη», σημείωσε.

Νέα απευθείας σύνδεση Ελλάδας – Σαν Φρανσίσκο στο τραπέζι

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε και το ζήτημα της αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδας – Σαν Φρανσίσκο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς την Αθήνα.

Όπως ανέφερε, πριν από μία δεκαετία υπήρχαν ελάχιστες απευθείας συνδέσεις, ενώ πλέον πραγματοποιούνται περίπου 130 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι από την επόμενη χρονιά θα υπάρχει απευθείας σύνδεση από το Σιάτλ προς την Ελλάδα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και για μια μελλοντική σύνδεση με το Σαν Φρανσίσκο.

«Θα συζητήσουμε με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, ιδίως με τη United Airlines», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ήταν ευτυχής να είναι ένας από τους επιβάτες της πρώτης πτήσης.