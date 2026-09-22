Νέα στοιχεία για την εικόνα της κυβέρνησης, την αξιολόγηση των υπουργών, την ελληνοτουρκική ένταση, αλλά και την άποψη των πολιτών για την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα για τους υπουργούς που οι πολίτες θεωρούν πιο επιτυχημένους, αλλά και το υψηλό ποσοστό όσων δεν επιλέγουν κανένα κυβερνητικό στέλεχος.

Δένδιας και Πιερρακάκης στις πρώτες θέσεις

Στην ερώτηση για το ποιοι υπουργοί της κυβέρνησης θεωρούνται πιο επιτυχημένοι, ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει 23% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 15%.

Στη συνέχεια καταγράφονται ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 7%, η Νίκη Κεραμέως και ο Βασίλης Κικίλιας με 4% έκαστος, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συγκεντρώνει 3%.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν «κανένας», το οποίο ανέρχεται στο 54%.

Τι λένε οι πολίτες για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται επίσης η στάση των πολιτών απέναντι στη συμφωνία για την προμήθεια του συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα» από το Ισραήλ.

Το 20% χαρακτηρίζει τη συμφωνία πολύ σημαντική, ενώ ένα επιπλέον 40% τη θεωρεί αρκετά σημαντική. Συνολικά, δηλαδή, έξι στους δέκα ερωτηθέντες αποδίδουν σημαντικό βάρος στη συγκεκριμένη αμυντική συμφωνία.

Στον αντίποδα, το 14% απαντά ότι τη θεωρεί λίγο σημαντική και το 11% καθόλου σημαντική.

Ανησυχία για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία

Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη στο ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία.

Το 51% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ το 41% απαντά ότι δεν ανησυχεί.

Το εύρημα αποτυπώνει τον προβληματισμό που εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινωνία για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας παραμένουν ψηλά στην επικαιρότητα.

Ένας στους τρεις γνωρίζει θύμα ηλεκτρονικής απάτης

Η δημοσκόπηση καταγράφει, τέλος, και την εμπειρία των πολιτών από τις ηλεκτρονικές απάτες.

Στο ερώτημα εάν γνωρίζουν κάποιο κοντινό τους πρόσωπο που έχει πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης, το 38% απαντά «ναι», ενώ το 58% απαντά «όχι».

Τα ευρήματα έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα της δεύτερης ενότητας της μέτρησης της Alco, η οποία καταγράφει τις απόψεις των πολιτών για την κυβέρνηση και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, αλλά και για ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και καθημερινότητας.