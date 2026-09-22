Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κούβας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς στο νησί «θα πέσει» και ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια «αλλαγή εκ βάθρων».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, χαρακτήρισε τις αναφορές του Τραμπ «ψεύδη» και «συκοφαντίες», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδέχονται το δικαίωμα της Κούβας να παραμένει ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να αποδεχθεί πως η Κούβα είναι, κι έχει το δικαίωμα να είναι, μια χώρα απολύτως ανεξάρτητη και κυρίαρχη», ανέφερε ο Ροδρίγκες σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

The #US government is incapable of accepting that #Cuba is and has the right to be a full sovereign and independent country. None of the falsehoods by the US President at the @UN can deny that fact.



Cuba posses no threat to the US or any country.



The economic blockade,… pic.twitter.com/1tM4XNACi9 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 22, 2026

Η απάντηση στην πρόβλεψη Τραμπ ότι «η Κούβα θα πέσει»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση βρίσκεται υπό τη μεγαλύτερη πίεση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ και προέβλεψε ότι το σημερινό καθεστώς «θα πέσει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια αλλαγή, ωστόσο ανέφερε ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί μια «αλλαγή εκ βάθρων» στην Κούβα.

«Είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος και το καθεστώς θα πέσει», υποστήριξε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της κουβανικής αντιπροσωπείας, η οποία αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου.

Η Αβάνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για εμπάργκο

Ο Μπρούνο Ροδρίγκες απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ και επανέλαβε ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Αβάνα, και ειδικά ο οικονομικός αποκλεισμός, αποτελεί τη βασική απειλή για τον κουβανικό λαό.

«Κανένα από τα ψεύδη του Αμερικανού προέδρου στον ΟΗΕ και καμία συκοφαντία δεν μπορεί, ούτε πρόκειται ποτέ να αναιρέσει αυτό το γεγονός», δήλωσε ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα χαρακτήρισε τον οικονομικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στον ενεργειακό τομέα, «πράξη γενοκτονίας και συλλογικής τιμωρίας», κατηγορία που η Ουάσιγκτον απορρίπτει.

Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Αβάνας

Οι δηλώσεις του Τραμπ επαναφέρουν στο προσκήνιο τη μακρά αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κούβα, η οποία παραμένει ένα από τα πιο μακροχρόνια γεωπολιτικά ζητήματα στο δυτικό ημισφαίριο.

Η Ουάσιγκτον έχει διατηρήσει για δεκαετίες αυστηρές κυρώσεις κατά της Αβάνας, ενώ η κουβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτές ευθύνονται για μεγάλο μέρος των οικονομικών προβλημάτων της χώρας.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ κατηγορούν την κουβανική ηγεσία για περιορισμούς στις πολιτικές ελευθερίες και για αυταρχική διακυβέρνηση.

Η νέα αντιπαράθεση στον ΟΗΕ δείχνει ότι, παρά τις αλλαγές στη διεθνή σκηνή, η σχέση των δύο χωρών παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη.