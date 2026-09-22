Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης για τον εντοπισμό ενός 50χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε τελικά στις ακτές της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν οι έρευνες που βρίσκονταν σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Το σήμα από τις τουρκικές αρχές και η επιχείρηση στη Σάμο

Για την εξαφάνιση του 50χρονου είχαν ενημερωθεί οι ελληνικές λιμενικές αρχές από τις αντίστοιχες τουρκικές, οι οποίες απέστειλαν σχετικό αίτημα συνδρομής για τον εντοπισμό του.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι σημειώθηκε η πτώση του από το ιδιωτικό σκάφος.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις έρευνας πραγματοποιήθηκαν περίπου 3,4 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ακρωτηρίου Πράσσου, στη βορειοανατολική πλευρά της Σάμου.

Παρά την κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, ο 50χρονος δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί εντός της ελληνικής θαλάσσιας περιοχής.

Η εύρεση της σορού του στις τουρκικές ακτές έδωσε τέλος στην επιχείρηση αναζήτησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.