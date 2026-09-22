Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την Εθνική Ελλάδας ο Ντούσαν Τάντιτς, ενόψει του αγώνα με τη Σερβία για το Nations League.

Οι Σέρβοι, όπως και η ελληνική ομάδα, προετοιμάζονται για την έναρξη της διοργάνωσης και ο Τάντιτς, ο οποίος επέστρεψε στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του έπειτα από 2,5 χρόνια, επισήμανε το ποιοτικό ρόστερ που έχει στη διάθεσή του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Τώρα πρέπει να κάνουμε τη Σερβία να συμμετέχει ξανά σε κάθε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε για επιπλέον πρόοδο», είπε αρχικά ο 37χρονος μεσοεπιθετικός και συνέχισε.

«Η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες και δεν νομίζω ότι είχαν καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ο Παυλίδης, ο Δουβίκας και πολλοί άλλοι παίκτες που παίζουν σημαντικούς ρόλους στα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, να σκεφτούμε τους εαυτούς μας. Παίζουμε εντός έδρας και πρέπει να πάμε για τη νίκη».