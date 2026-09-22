O Bραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επέκρινε δριμύτατα σήμερα τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού, καταδικάζοντας την αποτυχία τους στη βασική αποστολή τους να εξαλείψουν «τη μάστιγα του πολέμου».

«Ο ΟΗΕ αποτυγχάνει σε μια από τις πιο σημαντικές αποστολές του: να απαλλάξει την ανθρωπότητα από τη μάστιγα του πολέμου, αξιοπιστία του δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλή», δήλωσε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Είμαστε όλοι όμηροι της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο δεν εκπληρώνει τον ρόλο που του έχει ανατεθεί», πρόσθεσε.

Μπροστά σε αυτό που χαρακτήρισε «παράλυση των Ηνωμένων Εθνών», ζήτησε «μια ανάκτηση πολιτικής βούλησης» ώστε ο Οργανισμός να μπορέσει να γίνει ξανά «μια δύναμη για την ειρήνη».

O Bραζιλιάνος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην ομιλία του στην εσωτερική κατάσταση στη χώρα του, όπου οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν νέο πρόεδρο σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, με φόντο φόβους για ξένες παρεμβάσεις, ιδίως από το στρατόπεδο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο υποστηρίζει το στρατόπεδο του αντιπάλου του Λούλα, Μπολσονάρου.

O Λούλα δεσμεύτηκε να αποτρέψει «ξένους και εγχώριους εχθρούς της δημοκρατίας» να επηρεάσουν τις επερχόμενες εκλογές της Βραζιλίας. Προειδοποίησε για εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποσκοπούν στη διαστρέβλωση του δημόσιου διαλόγου. Παράλληλα είπε ότι ορισμένοι υποψήφιοι καταχρώνται την ελευθερία της έκφρασης για να συνδεθούν με ξένα συμφέροντα αντίθετα προς αυτά της Βραζιλίας.

Ωστόσο δήλωσε πως «έχουμε ένα σύγχρονο και στέρεο εκλογικό σύστημα, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα μιας πλουραλιστικής κοινωνίας και ενός ελεύθερου Τύπου. Δεν θα επιτρέψουμε στους εχθρούς της δημοκρατίας, είτε εγχώριους είτε ξένους, να υπονομεύσουν τη λαϊκή βούληση», δήλωσε ο Λούλα στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη λατινοαμερικάνικη χώρα.

«Στις 4 Οκτωβρίου, εκατομμύρια Βραζιλιάνοι θα προσέλθουν στις κάλπες για να διαμορφώσουν το μέλλον τους», τόνισε. «Δεν θα ψηφίσουν μόνο για πρόεδρο, κυβερνήτες πολιτειών και εκπροσώπους στο Κογκρέσο», είπε. «Θα αποφασίσουν μεταξύ της δημοκρατίας και της άρνησης της δημοκρατίας», τόνισε.

Πολλές δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να ισοβαθμεί στατιστικά με τον δεξιό αντίπαλό του, Φλάβιο Μπολσονάρου, σε έναν πιθανό δεύτερο γύρο των εκλογών.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος τόνισε παράλληλα πως η χώρα του δεν υποτιμά την απειλή που εγείρει το οργανωμένο έγκλημα και είναι έτοιμη να καταπολεμήσει τις εγκληματικές οργανώσεις που δρουν εντός της Βραζιλίας, αλλά και πέρα από τα σύνορά της.

Όπως ανέφερε, η Βραζιλία χρειάζεται διεθνή συνεργασία και όχι εξωτερική εποπτεία.

«Δεν χρειαζόμαστε αεροπλανοφόρα να περιπολούν στα ύδατά μας. Χρειαζόμαστε συνεργασία για να ανακόψουμε τη ροή όπλων και χρημάτων που τροφοδοτούν το έγκλημα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μετέφερε αυτό το μήνυμα στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.