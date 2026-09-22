Ο Λούκα Γιόβιτς έχει βρει και πάλι τον καλό του εαυτό στην ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς εξήγησε το πώς έγινε αυτό.

Ο Σέρβος φορ ήταν καθοριστικός στην πορεία της Ένωσης προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν πετυχαίνοντας 21 γκολ και έχει μπει δυνατά και στη φετινή έχοντας ήδη σκοράρει έξι φορές.

Η αναγέννηση του Γιόβιτς είναι θέμα συζήτησης στη Σερβία και ο Νίκολιτς ρωτήθηκε στο Adria Football Forum 2026 στο Βελιγράδι, όπου ήταν ένας από τους ομιλητές, για αυτό, εξηγώντας πώς το κατάφερε.

«Δεν έκανα εγώ κάτι, είναι δικό του επίτευγμα. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και υπέροχος άνθρωπος, απλώς χρειαζόταν ένα περιβάλλον όπου θα του έδειχναν εμπιστοσύνη. Αν κάτι πήρε από εμάς, αυτό ήταν η εμπιστοσύνη, και την ανταποδίδει με τον τρόπο που βλέπουμε. Έχει υπάρξει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν. Όταν είσαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό αποτελεί από μόνο του ένδειξη ποιότητας», είπε αρχικά ο προπονητής της ΑΕΚ και συνέχισε.

«Υπό αυτή την έννοια, χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε καλά, θα ένιωθε εμπιστοσύνη και αγάπη. Αυτό το νιώθει από όλους μας στον σύλλογο, αλλά και από τον κόσμο, και το απολαμβάνει. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να πετύχει τώρα περισσότερα γκολ από όσα πέτυχε την περασμένη σεζόν. Αυτό συζητάμε και ο χρόνος θα δείξει».