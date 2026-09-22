Ποινικές κατηγορίες για βιασμό και χορήγηση ουσιών με σκοπό τη σεξουαλική επαφή αντιμετωπίζει ο αμφιλεγόμενος streamer Clavicular, κατά κόσμον Braden Peters, για υπόθεση που φέρεται να σημειώθηκε τον Μάιο του 2025 στο Cape Cod της Μασαχουσέτης, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Ο 21χρονος, γνωστός στους διαδικτυακούς κύκλους της λεγόμενης «manosphere» και ως influencer του «looksmaxxing», κατηγορήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου για βιασμό, χορήγηση ναρκωτικών σε άτομο με σκοπό το σεξ και παροχή αλκοόλ σε ανήλικο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το The Bulwark. Η κατηγορία του βιασμού προβλέπει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή έως και 20 χρόνια φυλάκισης, καθώς και εγγραφή στο μητρώο σεξουαλικών δραστών.

Οι λεπτομέρειες της ποινικής υπόθεσης παραμένουν περιορισμένες, καθώς τα δικαστικά έγγραφα δεν κατονομάζουν το φερόμενο θύμα. Ωστόσο, οι ημερομηνίες και ο τόπος φαίνεται να συμπίπτουν με καταγγελίες που περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή αγωγή εναντίον του Peters.

Η influencer Aleksandra Vasilevna Mendoza, γνωστή διαδικτυακά ως Alorah Ziva, κατέθεσε τον Απρίλιο αγωγή σε δικαστήριο της κομητείας Miami-Dade, κατηγορώντας τον Peters για επίθεση, απάτη και πρόκληση συναισθηματικής οδύνης.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Mendoza είχε μεταβεί στο οικογενειακό σπίτι του Peters στο Cape Cod, αφού εκείνος φέρεται να πλήρωσε για τη μεταφορά της με Uber. Η ίδια υποστήριξε ότι πήγε με την ελπίδα πως η γνωριμία θα μπορούσε να βοηθήσει την καριέρα της.

Η αγωγή αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια της παραμονής της, ο Peters της παρείχε «υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ» και στη συνέχεια είχε σεξουαλική επαφή μαζί της ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν τόσο μεθυσμένη ώστε δεν μπορούσε να συναινέσει. Η Mendoza υποστηρίζει επίσης ότι ξύπνησε ενώ κοιμόταν και διαπίστωσε ότι εκείνος είχε σεξουαλική επαφή μαζί της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την αγωγή, ο Peters την έστειλε πίσω με Uber και οι δύο δεν είχαν ξανά επαφή για περίπου έξι μήνες. Ο streamer δεν έχει αποδεχθεί τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Σε ανάρτησή του στο X, σχολιάζοντας την αστική αγωγή, χαρακτήρισε την κίνηση προσπάθεια της Mendoza να τραβήξει την προσοχή του και έκανε λόγο για «μικρότητα».

Εκπρόσωπός του δήλωσε στο TMZ ότι η Mendoza πρόσθεσε την καταγγελία περί σεξουαλικής επίθεσης στην αγωγή αρκετούς μήνες μετά την αρχική κατάθεσή της και υποστήριξε ότι ο Peters είναι σε θέση να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ποινική υπόθεση ξεκίνησε αφού η Mendoza και ο δικηγόρος της απευθύνθηκαν στην αστυνομία.

Ο ίδιος εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης ότι ο Peters δεν έχει ακόμη λάβει επίσημα τα σχετικά δικαστικά έγγραφα και κατηγόρησε το The Bulwark ότι υπερβάλλει ως προς το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση.

Ο Peters αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 14 Οκτωβρίου, όπου έχει προγραμματιστεί η πρώτη του ακρόαση.