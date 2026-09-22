Ο Ολυμπιακός και η Ρόμα ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Πορτογάλου αριστερού μπακ Ραφαέλ Γκερέιρο, πρώην της Μπάγερν Μονάχου, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Οι ελληνικές και οι ιταλικές ομάδες μπορούν να αποκτήσουν ελεύθερους παίκτες μέχρι το τέλος του μήνα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κυκλοφορούν μεταγραφικά σενάρια στη γειτονική χώρα.

Όπως αναφέρει ένα εξ αυτών, ο Ολυμπιακός και η Ρόμα ενδιαφέρονται για τον 32χρονο Γκερέιρο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τη Μπάγερν Μονάχου, στην οποία αγωνιζόταν από το 2023, όταν και είχε αποχωρήσει από τη Ντόρτμουντ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Πορτογάλος αριστερός μπακ, αγωνίστηκε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στις Καέν και Λοριάν, ομάδα από την οποία τον είχε αποκτήσει η Μπορούσια το 2016.