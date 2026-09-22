Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε αγνοούνται μετά το πέρασμα του τυφώνα Ντουτζουάν από την Ιαπωνία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε περιοχές γύρω από το Τόκιο.

Οι ιαπωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι περισσότερες προειδοποιήσεις για ακραίες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις έχουν πλέον αρθεί ή υποβαθμιστεί, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βορειοανατολικά της χώρας.

Ωστόσο, ο απολογισμός παραμένει βαρύς, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να συνεχίζονται σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις.

Επτά νεκροί και αγνοούμενοι μετά τις κατολισθήσεις

Σύμφωνα με τις αρχές, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νομό Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, ενώ ακόμη δύο θάνατοι καταγράφηκαν στον νομό Καναγκάουα, νοτιοδυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ανθρώπων που αγνοούνται μετά από κατολισθήσεις.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε πολλές περιοχές, με κατοικίες να πλημμυρίζουν και δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.

Typhoon Dujuan kills 4, injures 22 in Japan; 45,000+ households remain without power, and 6 are missing after landslides. Oshima recorded a record 832mm of rain in 48 hours. Figures reflect later Sept. 22 updates. pic.twitter.com/CPMfEVuiKn — HINT News (@9415st) September 22, 2026

58.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Μεγάλο πλήγμα υπέστη ο νομός Τσίμπα, όπου περίπου 58.000 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρισμού Tepco.

Οι αρχές ανέφεραν ότι περισσότερες από 460 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα του τυφώνα.

Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Μαζικές εκκενώσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις

Πριν από την άφιξη του Ντουτζουάν, περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι στο Τόκιο και τις γύρω περιοχές είχαν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν προληπτικά τα σπίτια τους.

Παράλληλα, περισσότερες από 275 πτήσεις ακυρώθηκαν, προκαλώντας σημαντικές ανα disruptions στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Οι αρχές είχαν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η Ιαπωνία βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με ισχυρούς τυφώνες κατά το τέλος του καλοκαιριού και τις αρχές του φθινοπώρου.

🌧️ #PlanetaOnce | El tifón Dujuan deja víctimas, personas desaparecidas y daños en #Japón tras provocar lluvias récord, inundaciones y deslizamientos de tierra.



Conoce las zonas más afectadas. 👇🏼



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Οι εικόνες της καταστροφής

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα διεθνή μέσα δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους, επιχειρήσεις διάσωσης με βάρκες και κατοίκους να προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από τα νερά.

Οι περιοχές γύρω από το Τόκιο, ιδιαίτερα η Τσίμπα και η Καναγκάουα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ισχυρότερα ακραία φαινόμενα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα και την ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση ισχυρών τροπικών συστημάτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πιο καταστροφικούς τυφώνες, έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Ο Ντουτζουάν αφήνει πίσω του έναν νέο κύκλο καταστροφών για την Ιαπωνία, μια χώρα που βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με ακραία φυσικά φαινόμενα λόγω της γεωγραφικής της θέσης.