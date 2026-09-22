Ο γενικός εισαγγελέας της Ουγγαρίας ζήτησε σήμερα την άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ και, για μια άλλη υπόθεση, δύο πρώην υπουργών της εθνικιστικής κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνονται διώξεις σε βάρος πρώην μελών των κυβερνήσεων του Όρμπαν.

Σε ό,τι αφορά τον Μάγιαρ, κατηγορείται για κλοπή, επειδή το 2024 άρπαξε το κινητό τηλέφωνο ενός άνδρα που τον βιντεοσκοπούσε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και το πέταξε στον Δούναβη. Ο φιλοευρωπαίος συντηρητικός πρωθυπουργός, που κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου βάζοντας τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τον Όρμπαν επί 16 χρόνια, έχει χαρακτηρίσει «ντροπή» αυτήν την έρευνα σε βάρος του.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο Facebook ο Μάγιαρ λέει ότι θέλει το κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του και κατηγορεί τους εισαγγελείς ότι προσπαθούν να προκαλέσουν σύγχυση «μπερδεύοντας» τις υποθέσεις των δύο πρώην υπουργών του Όρμπαν με την «απόπειρα πολιτικής δολοφονίας» του, το 2024.

Πέρυσι, όταν ήταν ακόμη ευρωβουλευτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να άρει την ασυλία του.

Η έρευνα σε βάρος του βουλευτή του κόμματος Fidesz του Όρμπαν και πρώην υπουργού Πολιτισμού και Καινοτομίας Μπάλας Χάνκο αφορά τη φερόμενη κατάχρηση δημοσίων πόρων ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν στην προεκλογική εκστρατεία του 2026. Τον Ιούλιο οι εισαγγελικές αρχές κατέσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές του κόμματος.

Ο δεύτερος ύποπτος, ο Μίκλος Σέστακ, βουλευτής του κόμματος KDNP (σύμμαχος του Fidesz) και πρώην υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης, φέρεται ότι δωροδοκήθηκε με εκατομμύρια ευρώ για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε υπερτιμημένες τιμές μεταξύ 2014-18.